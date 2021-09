Ancelotti se čudi besedam Čeferina: Če je Perez nesposoben, kaj so ostali?

Med ostrejšimi odzivi velja izpostaviti besede trenerja madridskega Reala Carla Ancelottija. Ta je pred domačo tekmo s Celto iz Viga spregovoril o izjavah Aleksandra Čeferina za Der Spiegel, v katerih se je ostro lotil predsednika madridskega Reala Florentina Pereza ter njegovih kolegov iz Barcelone in Torina, Joana Laporte ter Andree Agnellija. Jabolko spora med Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in omenjenimi klubi je seveda še naprej projekt superlige, od katerega omenjeni evropski velikani kot edini (vsaj javno) še niso odstopili. Čeferin je med drugim dejal, da so Perez, Laporta in Angelli »nesposobneži«, ki so želeli »ubiti nogomet«.



»Zdi se mi malce čudno, da organizacija, kot je Uefa, govori tako o predsedniku kluba, ki je osvojil 13 naslovov v ligi prvakov,« je Čeferinu žogico v soboto vrnil Ancelotti. »Če je predsednik kluba, ki je osvojil 13 naslovov v ligi prvakov, nesposoben, kaj so potem ostali? Ne vem.«

Laporta: Čeferin se moti

Čeferin je tudi dejal, da bi mu bilo vseeno, če bi Real, Barcelona in Juventus zapustili ligo prvakov, smešno pa se mu zdi dejstvo, da so se kljub pobudam za odcepitev v isti sapi prijavljali za prihajajočo evropsko sezono. Odziv je prišel tudi iz Barcelone, kjer je ta konec tedna v znamenju državnega praznika.



»Če je to res rekel, se moti, a takšno je pač njegovo mnenje,« je Laporto med obiskom proslave citirala spletna stran madridskega športnega dnevnika AS.

