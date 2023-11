Anglež prehitel celo Gerda Müllerja

Velika strelska predstava Harryja Kana, kapetana angleške reprezentance, se v nemških nogometnih arenah nadaljuje. Na njegovih krilih Bayern niza zmage, v petkovem večeru je bil tokrat boljši od domačega Kölna z 1:0. Nemški prvaki so se podpisali pod 12. tekmo sezone brez poraza in se tako uspešno vrnili na zelenico po premoru v bundesligi, med katerim se je kar 17 Bayernovih nogometašev udeležilo različnih reprezentančnih akcij po Evropi.

In kajpak je bil tako pri svoji izbrani vrsti kot tudi ob vrnitvi k Bayernu v vseh teh dneh Kane spet v središču pozornosti. Za reprezentanco je zabil gol za izenačenje na vročem gostovanju Anglije v Skopju (1:1), v Kölnu pa je bil nato avtor edinega gola na tekmi. To je bil že njegov 18. zadetek sezone v Nemčiji, s tem pa je presegel celo nekdanji podvig legendarnega Gerda Müllerja. Nepozabni Bayernov in reprezentančni je namreč po 12 kolih bundeslige dosegel 17 golov. Zdelo se je, da tako imenitnega dosežka ne bo nihče prekosil. In pet desetletij je bilo res tako. Nato pa je v bundesligo vstopil Harry Kane ...