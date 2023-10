Angleži o posledicah hude napake: možna rešitev javna pojasnila VAR

Zaradi hude napake na tekmi angleškega prvenstva Liverpool – Tottenham (1:2) pred skoraj dvema tednoma bi lahko prišlo do novosti v angleškem nogometu. Zdaj poteka razprava, poroča Guardian, ali bo komunikacijo med sodnikom in videosodnikom v prihodnje mogoče spremljati v živo na televiziji.

Kot je potrdil generalni direktor angleške nogometne zveze Mark Bullingham, tudi direktor Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab), se mnenja krešejo. Skeptični so predvsem sodniki. Po mnenju Bullinghama so bile preizkusne tekme Fife, kot je bila zadnja na svetovnem prvenstvu za ženske, ko so na podlagi video dokazov prek štadionskih mikrofonov pojasnjevali odločitve v angleškem jeziku, »korak v pravo smer«.

Na tekmi premier league prejšnji konec tedna so sodniki gol Liverpoolovega igralca Luisa Diaza v 34. minuti razveljavili zaradi ofsajda. Tudi po pregledu videosodnika je odločitev obveljala – toda napačna. Sodniško združenje je priznalo »pomembno človeško napako pri odločitvi«.