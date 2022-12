Arianna Mihajlović: Z njegovimi zvezdicami se bo ves svet zaljubil v noč

»Ko enkrat ne boš več del mene, bom iz tvojega spomina pobrala toliko zvezdic, da se bo ves svet zaljubil v noč,« je na instagramu zapisala Arianna Rapaccioni Mihajlović, ki žaluje po smrti moža Siniše Mihajlovića. V hrvaškem Vukovarju rojeni Mihajlović je umrl slaba dva meseca pred 54. rojstnim dnem po dolgi borbi z levkemijo. Zadnje dni svojega življenja je preživel v Rimu, kjer je odigral najuspešnejše sezone svoje kariere kot član tamkajšnjega prvoligaša Lazia, do začetka letošnjega septembra je sicer vodil Bologno.

Srbski tabloid Kurir je zapisal, da je ljubezenska zgodba med Sinišo in Arianno trajala več kot 25 let, italijanska manekenka in nekdanja televizijska voditeljica pa mu je povila pet otrok.

»Ko sem jo prvič videl, sem pomislil na to, kako lepi bi bili najini otroci,« je nekoč dejal Mihajlović, ki naj bi s pomočjo Ariannine prijateljice »naključno« organiziral njuno prvo srečanje. »Vse je bilo pripravljeno tako, da je Arianna sedela poleg mene. A vse skupaj je bilo precej hladno, izmenjala sva si zgolj nekaj vljudnostnih besed. Pretvarjal sem se, da me sploh ne zanima, ona pa mi je vrnila z isto mero.«

Arianna se je sicer spominjala, da je šlo za ljubezen na prvi pogled, ko pa sta začela zvezo, je Mihajlović še igral v Genovi za Sampdorio, medtem ko je ona svoj poklic opravljala v Rimu.

»Siniša me je osvojil s svojo sladkostjo. Res je tudi, da je za mojo roko na večerji najprej prosil mojega očeta,« je dejala.

»Obstaja ljubezen za vse življenje, mojo soprogo imam danes tako rad kot prvi dan, morda še bolj. Na začetku je šlo bol jza strast, nekdo ti je všeč, obstajajo neke stvari, ki te privlačijo. Sčasoma lahko strast upade, toda ljubezen je vedno večja in večja. Sčasoma jo vedno manj izkazuješ, a bolj čutiš, je bolj intenzivna in globlje v tebi,« je o svoji življenjski sopotnici še povedal Mihajlović.

Poročila sta se trikrat, najprej v Rimu leta 1996, nato sta 2005. opravila še civilni obred v Sremskih Karlovcih, njuno tretjo poroko pa so pri Kurirju označili za »krono njunega skupnega življenja«, v katerem sta skupaj prebrodila številne izzive. Mihajlović je lani postal tudi dedek, potem ko je njegova mlajša hči dobila hčerko Violante, od svojega krstnega botra pa se je na spletu poslovil tudi Filip Stanković, sin Mihajlovićevega dolgoletnega soigralca Dejana Stankovića.

Slovenskim ljubiteljem nogometa bo Mihajlović za večno ostal v spominu tudi po tekmi na euru 2000, ko je odrinil Saša Udoviča in prejel rdeči karton:

Na spletu so se pojavili še številni posnetki iz Mihajlovićeve kariere, med katerimi so tudi njegovi trije zadetki s prostih strelov (na eni tekmi!), njegov gol Mariboru na tekmi lige prvakov v Ljudskem vrtu in še mnoge druge mojstrovine: