Avstrijci z izbranimi besedami o Šešku: Najmlajši je bil najboljši

Motiviran in osredotočen

Izvrstna predstava Slovenca

Že po desetih minutah se je v Brøndbyvesterju zdelo, da je vse odločeno: Salzburg je po prigarani zmagi z 2:1 na prvi tekmi drugi obračun z danskim prvakom odprl tako, kot ga je v Avstriji Brøndby. Pod gol se je že v enem prvih napadov podpisal talentirani slovenski napadalec, ki si je lepo ustavil visoko žogo za hrbet obrambi in si jo nastavil za strel z volejem, ki je poletel mimo nemočnega vratarja.To je bil Šeškov prvi gol v kvalifikacijah za ligo prvakov, ki ga je v enem naslednjih napadov nadgradil še s podajo, ko je domači čuvajstoril veliko napako in nekdanjemu članu Krškega ter Domžal podaril žogo, Slovenec pa jo je poslal doza 2:0 v deseti minuti.Šeško je v igri ostal do 71. minute,je v 62. znižal izid na 1:2, a rdeči biki v nobenem trenutku niso ogrozili napredovanja v skupinski del lige prvakov, ki se jim je v minulih sezonah tako trmasto izmikala, zdaj pa postaja že stalnica na Solnograškem.»Ni me bilo strah, vse skupaj me je še bolj motiviralo. Pred navijači ne čutim pritiska, osredotočim se le na svojo igro,« je po uspehu in morda tudi tekmi kariere povedal Šeško. »Še kar ne morem verjeti, pa še zadel sem ... Vse se je odvijalo zelo hitro. Ta tekma je bila res nekaj posebnega. Zdaj nas čaka skupinski del lige prvakov in borili se bomo za vsako točko.«»To je bila kot nekakšna matura, vzdušje pa je bilo izjemno. Tudi zame je to ogromna priložnost in zelo sem hvaležen za to, da bom lahko meril z najboljšimi med najboljšimi,« je varovance, pa tudi svoje nekdanje delodajalce z obrobja danskega glavnega mesta pohvalil salzburški trener. Dodal je, da se bodo njegovi varovanci zdaj v najelitnejšem evropskem tekmovanju lahko veliko naučili, z nestrpnostjo pa seveda pričakuje večerni žreb v Istanbulu (18.00).Salzburžanov ni motilo večerno pokanje petard pred njihovim hotelom, s čimer so jim privrženci domačega kluba želeli vzeti vsaj nekaj minut spanca pred sredino tekmo. Kapetanse je pošalil, da so očitno želeli proslaviti njegovo 500. tekmo.»18-letni Nemec (Karim Adeyemi, op. a.) in ravno toliko stari Slovenec sta odigrala ključni vlogi pri Salzburgovem tretjem preboju v elitno tekmovanje. Evropski prvak U21 Adeyemi je avstrijske prvake na prvi tekmi vrnil v igro z golom za 1:1 in bil med najboljšimi. Včeraj je član slovenske A-reprezentance Šeško, drugi 'baby-bomber', sijal zelo močno: mladec se ni ustrašil strašljivega vzdušja in pri golu za 1:0 pomeril kot veteran, Aaronsonu pa je namestil gol za 2:0,« so bili zadovoljni pri Kronen Zeitungu.Spominjajo se, kako je že leta 2019poskušala odpeljati Barcelona (ponudila naj bi 15 milijonov evrov), in napovedujejo, da podobni klici v prihodnje čakajo tako talentiranega Nemca kot tudi Slovenca, ki so ga po nekaj kritikah v zadnjih tednih izbrali za najboljšega posameznika dvoboja.»Senzacionalen sprejem žoge in zaključek za 1:0, izvrstno delo pri 2:0! Izvrstna predstava najmlajšega, ki je bil tudi najboljši!« s pohvalami na račun radeškega asa niso skoparili avstrijski novinarji.»Tekma je bila drugačna od pričakovanj. Mislili smo, da nas bodo čakali, a so nam pustili prostor in uspeli smo zadeti dvakrat. Liga prvakov je uresničitev sanj, to je težko opisati, res sem srečen. Še bolje je, ko igraš ob žvižgih, na žrebu pa upamo na najboljše možne tekmece,« je bil poln vtisov Adeyemi.