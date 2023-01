Barcelona brez večjih težav do 14. lovorike

Nogometaši Barcelone so zmagovalci letošnje izvedbe španskega superpokala. V finalu so na stadionu King Fahd v Rijadu v Savdski Arabiji ugnali Real Madrid s 3:1 (2:0), s 14. osvojitvijo lovoriko pa postali najuspešnejši klub v tem tekmovanju. Realu ni uspelo ubraniti naslova. Skupno ima zdaj dva manj (12) od današnjega tekmeca. Za Xavija, nekdanjega nogometaša Barcelone in zdajšnjega glavnega trenerja, je to prva lovorika na klopi katalonskega velikana.

Prvo lepo priložnost v današnjem finalu so imeli nogometaši Barcelone. Po strelu poljskega napadalca Roberta Lewandowskega z roba kazenskega prostora je vratar Thibaut Courtois potisnil žogo v vratnico. Po dobre pol ure igre so prvi zadeli Katalonci. Lewandowski je s krasno podajo zaposlil Gavija, ki se je sam znašel pred madridsko številko 1 in zadel za vodstvo Barcelone. Blaugrana je tik pred iztekom rednega dela v prvem polčasu podvojila svoje vodstvo. Frenkie de Jong je v prazen prostor poslal Gavija, ta pa je golu dodal še podajo, ki jo je v zadetek pretvoril Lewandowski.

Tudi v nadaljevanju so napadalneje igrali nogometaši Barcelone. Še naprej je blestel komaj 18-letni Gavi, ki je vpisal novo podajo, ko je v 69. minuti Pedri povišal na 3:0. Premoč ob koncu tekme so Madridčani kronali s častnim zadetkom v sodnikovem dodatku. Karimu Benzemaju je Marc-Andre ter Stegen sprva obranil strel , a se je žoga odbila nazaj do francoskega napadalca,ki drugo priložnost izkoristil za končnih 1:3.

Oba polfinalna dvoboja sta finalista odločila sebi v prid šele po izvajanju enajstmetrovk. Real Madrid je premagal Valencio, Barcelona pa Real Betis.