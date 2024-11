Barcelona deset let ni bila tako nemočna v napadu

Barcelona je v San Sebastianu še drugič v sezoni izgubila v španskem prvenstvu. Boli način, kako so nogometaši trenerja Hansija Flicka v 13. kolu v LaLigi ostali praznih rok. Katalonci, s 40 goli z naskokom najučinkovitejši v dosedanjem delu prvenstva, so brez enega samega neposrednega strela zaokrožili eno od težjih gostovanj pri Realu Sociedadu, ki je edini gol dosegel v 33. minuti (Sheraldo Becker). Skupaj so gostje ob 70-odstotni posesti žoge sicer sprožili 11 strelov, enega tudi v mrežo. Toda gol Roberta Lewandowskega v 13. minuti je bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Poljak je bil za nekaj centimetrov v ofsajdu, kot je razkril VAR.

Po Opta (športno statistika) je bila Barcelona zadnjič tako nemočna v napadu septembra leta 2014 proti Malagi. Takrat je bil trener Luis Enrique. Real Madrid s tekmo manj zaostaja za šest točk, Atletico Madrid, ki je na Mallorci odnesel celo kožo (1:0), pa sedem.