Barcelona lovi veterane: po Alvesu še Cavani?

Več virov naj bi za ESPN potrdilo, da se je Barcelona pri zastopnikih Edinsona Cavanija pozanimala glede njegove pripravljenosti do zamenjave okolja. Katalonci, ki so se znašli v hudih finančnih škripcih, so nedavno potrdili, da se v klub vrača 38-letni bočni branilec Daniel Alves. Brazilec že trenira z novimi (in nekaterimi starimi) soigralci, a bo lahko zaigral šele januarja, ko se odpre zimski prestopni rok.

Tam bo klubsko vodstvo novemu trenerju Xaviju očitno poskusilo poiskati še kakšno okrepitev, potem ko so mediji omenjali tudi Angleža Raheema Sterlinga (Manchester City) ter Chelseajev dvojec, Nemca Tima Wernerja in Maročana Hakima Ziyecha. Gre torej za nogometaše, ki v svojih klubih ne igrajo veliko, 34-letni Cavani ima z rdečimi vragi podpisano pogodbo do konca aktualne sezone, v kateri je zbral vsega osem nastopov.

Legendarni Urugvajec, nekdanji član Palerma, Napolija in Paris Saint-Germaina, je že dejal, da ne izključuje možnosti, da bi pred upokojitvijo zaigral še v španskem prvenstvu. Po poročanju ESPN se bo pred dokončno odločitvijo posvetoval z novim trenerjem Ralfom Rangnickom, ki je po četrtkovi zmagi nad Arsenalom s 3:2 (Cavani je ostal zunaj kadra) prevzel vodenje kluba iz rok vršilca dolžnosti Michaela Carricka.

Izvršni direktor Barcelone Ferran Reverter je potrdil, da bodo Katalonci januarja lahko kupovali, potem ko so jih povezovali tudi s krilnim napadalcem Man. Cityja Ferran Torresom, a je s finančnega vidika nekdanji član Valencie težko doseglijv. Barcelona je v tem letu, verjetno pa kar do konc sezone, zaradi težav s srcem ostala brez argentinskega zvezdnika Sergia Agüera, ki je tudi sam na Camp Nou prišel brez odškodnine.