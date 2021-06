Barcelona ostala brez naslova prvaka zaradi Griezmanna

»Koeman ni glavni krivec za klavrno sezono«

Nogometašiso v sezoni 2020/21 neuspešno naskakovali naslov španskega prvaka. Resda izenačen troboj med Realom, Atleticom in Barcelono je na koncu zasluženo pripadel madridskemu Atleticu, ki je vodil na lestvici španskega prvenstva večji del sezone.V trenutku, ko Barceloni ni šlo najbolje, se je oglasil tudi njen nekdanji zvezdnik. Legendarni bolgarski napadalec, tudi eden od junakov svetovnega prvenstva v ZDA, na katerem je Bolgarija prišla vse do polfinala, je uperil prst v»Vsi govorijo, da je glavni krivec za klavrno sezono trener, toda še zdaleč ne drži. Na igrišču je enajst igralcev, v Barceloni pa se ne govori veliko o tekmah s povprečnimi klubi. Treba je omeniti derbije. Griezmann ni zabil gola tako rekoč nobeni veliki ekipi, kakršne so Liverpool, Juventus, PSG, Real ali Atletico Madrid, toda bil je zelo drag nakup,« je ocenil Stojčkov, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja blestel v klubu v paru z legendarnim Brazilcem, v ekipi pa je bil tudi Koeman.