Bayern je še devetič pospravil lovoriko

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v dvoboju za nemški superpokal premagali Borussio Dortmund s 3:1 (1:0) in devetič postali zmagovalci tradicionalne tekme na začetku sezone med državnim in pokalnim prvakom.



Najboljša nemška kluba sta se v superpokalu srečala petič v zadnjih šestih sezonah. Štirikrat so zmagali Bavarci, le 2019 je bila boljša Borussia. Današnjo zekmo v Dortmundu si je na največjem nemškem štadionu Signal Iduna Park ogledalo 25.000 gledalcev. Za Bayern sta v polno zadela Robert Lewandowski (41., 74.) in Thomas Müller (50.), za gostitelje pa Marco Reus (64.).

