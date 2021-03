Bayern ne potrebuje enajstih igralcev

Alphonso Davies je moral hitro pod prho. FOTO: Matthias Balk/AFP

Nemška bundesliga, 26. kolo:

Erling Braut Haaland je dosegel prvi in zadnji gol na tekmi v Kölnu. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Evropski in nemški prvak Bayern je kar s 4:0 premagal Stuttgart, četudi je bil od 13. minute brez izključenega. Tri gole je zabil poljski golgeterBavarci so tudi z desetimi igralci dominirali in že v prvem polčasu zabili štiri gole, drugega. Po 26 tekmah imajo štiri točke prednosti pred Leipzigom, ki je včeraj zmagal v Bielefeldu z golomje igral do 87. minute.Borussia Dortmund je kljub dvem golomremizirala z 2:2 v Kölnu.Lewandowski se nezadržno bliža rekordu po številu doseženih zadetkov v sezoni bundeslige. Slovitijih je prav tako za Bayern v sezoni 1971/72 dosegel 40. Lewandowski je osem krogov pred koncem že pri številki 35.Arminia Bielefeld : Leipzig 0:1Köln - Borussia Dortmund 2:2Bayern München : Stutgart 4:0Eintracht Frankfurt : Union Berlin 5:2Werder Bremen : Wolfsburg 1:218.30 Schalke - Borussia Mönchengladbach13.30 Hoffenheim - Mainz15.30 Hertha - Bayer Leverkusen18.00 Freiburg - Augsburg