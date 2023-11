V hotelu plačuje 10.000 evrov na noč, zdaj si je končno našel dom

Zadetek v polno je bil nakup Harryja Kana za nemškega nogometnega velikana Bayerna. Dobesedno. Kapetan angleške reprezentance je na 22 tekmah dosegel prav toliko golov, 18 v bundesligi, kjer je kralj strelcev. Če je verjeti trenerju Thomasu Tuchlu, se tekmecem še slabše piše.

Kane naj bi si našel stalno rezidenco, kjer se mu bo pridružila družina. Prav ta pa naj bi bila največji navdih 30-letnemu nogometašu, ki je na Bavarsko prišel za 115 milijonov evrov iz Tottenhama. Nogometaš od prihoda letos poleti stanuje v luksuznem hotelu Vier Jahreszeiten Kempinski, kjer nočitev v elitnem apartmaju stane 10.000 evrov. Tako je za bivanje že zapravil več kot milijon evrov, medtem ko je istal nov družinski dom.

Harry Kane in Katie imata štiri otroke. FOTO: Paul Childs/Reuters

Prihodnji mesec naj bi se mu v njem pridružili žena Katie Goodland ter njuni štirje otroci, Ivy (6 let), Vivienne (5), Louis (2) in trimesečni Henry, ki so ostali v Angliji.

Kot je poročal Athletic, naj bi se Kane z družino vselil v vilo nekdanjega nogometaša Bayerna, vendar imena ni razkril. Kanov oče Pat in brat Charlie sta že večkrat obiskala München, žena in otroci pa naj bi dali dodatnega zagona strelcu, ki je dosegel osem golov za Anglijo v kvalifikacijah za EP 2024.

Oče Patrick Kane in mati Kim Kane sta skupaj z ženo Katie spremljala Harryja na tekmah na SP v Katarju. FOTO: Reuters

»Harry je družinski človek, ko bo z njim družina, bo izpolnjen. Večkrat mi je rekel, da pogreša ženo in otroke. Pričakujem, da bo v drugem delu sezone še boljši,« je o svojem dragulju povedal Tuchel.

Po poročanju Bilda je Kane sicer zelo zadovoljen v bavarski prestolnici. Vsi ga občudujejo, zato so govorice, da se utegne vrniti v domovino in Tottenham na trhlih nogah. Priznal je sicer, da ima nekaj težav s prilagajanjem. »Težko mi je bilo iskati šolo in vrtec za otroke ter usklajevati delo in družabno življenje. Veliko osebnih zadev moram reševati zunaj igrišča,« je razkril za FourFourTwo.

Družina si je ogledala tekmo Bayerna. FOTO: twitter

Katie je študirala športno znanost in je profesionalna fitnes trenerka, s Harryjem sta se spoznala v vrtcu v vzhodnem Londonu pri štirih letih, par pa postala pri 16. Nov dom naj bi si našla v Grünwaldu, enem najbolj luksuznih mest v Nemčiji, ki mu rečejo tudi bavarski Beverly Hills. To je precej drugačno okolje od Chingforda, kjer je odraščal. Dvorci v Grünwaldu stanejo med 12 in 25 milijonov evrov in jih, kot nakazuje ime, obdajajo visoka drevesa.

Apartmaji v hotelu Kempinski v Münchnu so zelo razkošni. FOTO: twitter

Kane se sicer ne pojavlja veliko v javnosti, je pa užival na praznovanju Oktoberfesta, kjer je nosil pumparice. Ob prostem času gre rad z nekdanjim igralcem Bayerna in Chelseaja Claudiom Pizzarom v Strasslach igrat golf. V klubu je njegov najboljši prijatelj soigralec v napadu Thomas Müller, dobro so ga sprejeli tudi Leroy Sane, Joshua Kimmich, Leon Goretzka in Manuel Neuer, ki mu pomagajo tudi pri učenju nemščine.