Belgijski nogometaši so ustavili slovenske prvake

Slovenski prvak v futsalu Dobovec je na tretji, zadnji tekmi elitnega dela lige prvakov v skupini C v Plznu izgubil proti belgijskemu Halle-Gooiku z 1:4 (0:2). Nogometaši Kujtima Morine so pred tem izgubili proti branilcu naslova Barceloni z 2:8 in premagali domači Plzen s 3:2.

Čeprav so si v taboru kar zdesetkanih slovenskih prvakov pred tekmo z zmago želeli končati letošnje evropske nastope, so se hitro znašli v zaostanku dveh zadetkov, ko je najprej že po dobri minuti zadel Grello, v 17. minuti pa še Dragan Tomić. V 31. minuti so se igralci Dobovca, ki je bil sicer enakovredni tekmeci, a s premalo natančnimi streli, znašli v še večjih težavah, ko je svoj drugi gol na tekmi dosegel Grello, že slabo minuto zatem pa je Franko Jelovčić Belgijcem dokončno zagotovil zmago. V 39. minuti je zadetek za slovensko zasedbo prispeval Kristjan Čujec.

Zmagovalci vseh štirih skupin bodo igrali na zaključnem turnirju, ki bo med 28. aprilom in 1. majem prihodnje leto. Prireditelj finalnega turnirja četverice še ni znan.