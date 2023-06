Benjamin Šeško: Najlepša stvar, ki jo lahko doživiš v nogometu

Slovenska nogometna reprezentanca bo v ponedeljek ob 20.45 v Stožicah igrala četrto tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. Po uvodnih dveh zmagah je v petek izgubila na Finskem, zdaj pa jo čaka prvi favorit skupine H - Danska. V skupini, v kateri imajo štiri ekipe po šest točk, je vsaka tekma pomembna, tako bo tudi ponedeljkova.

V skupini H imajo po šest točk Danska, Finska, Kazahstan in Slovenija, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk. Na EP vodita prvi dve mesti v skupini. Boj za pot v Nemčijo bo tako hud.

Čeprav Danci veljajo za prve favorite v skupini, pa jim je doslej spodrsnilo v Kazahstanu, ko so izgubili po vodstvu z 2:0, tudi v petek pa so po sicer prevladujoči predstavi nekoliko srečno prišli do zmage, ko so sodniki ob koncu razveljavili izenačujoči zadetek Severne Irske. To priča, da bi izbranci Matjaža Keka v ponedeljek v razprodanih Stožicah lahko povzročili težave favoriziranim gostom s severa Evrope.

»Danska je dobro vodena ekipa, dobro selekcionirana in ima vse, kar zahteva moderni nogomet. Toda tudi Danci so imeli določene težave v teh kvalifikacijah. Če se jim postaviš hrabro po robu, taktično, disciplinirano, kar mora biti naša 'deviza', ne pa posest, potem lahko tudi oni pridejo v težave. Moraš pa biti osredotočen, odločen,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Kek.

Podobne karakteristike za uspeh proti Dancem, ki ima na štirih tekmah s Slovenijo prav toliko zmag, je izpostavil tudi napadalec Benjamin Šeško. »Moramo se zavedati, da je Danska kakovostna na vsakem položaju. Pomembno bo, da bomo osredotočeni, da pokažemo, kaj znamo,« je dejal napadalec, ki je imel ob petkovem porazu na Finskem nekaj priložnosti, a se ni izšlo po njegovih željah.

»Pri vsakem napadalcu je tako, da ima svoje tekme in jih nima. Pride do tega, karkoli poskušaš. Dobra stvar pa je to, da je pred nami spet nova tekma, da lahko to obrnem in pomagam ekipi,« je še povedal napadalec, ki ga po novem čaka kariera v elitni nemški ligi. Poudaril je, da se na tej ravni pozna vsaka malenkost, tako tudi to, da je pred tem manjkal dva tedna zaradi težav s poškodbo, saj to ustavi ritem. A upa, da ga bo našel proti Dancem.

Matjaž Kek se veseli tekme proti Danski. FOTO: Leon Vidic

»Tekmovati proti takim ekipam je najlepša stvar, ki jo lahko doživiš v nogometu. Pokažeš se na svetovni ravni. Tudi mi imamo kakovost, a je pomembno, da imamo pravo željo. Me pa ne skrbi, se že veselim jutrišnje tekme,« je povedal Šeško in dodal, da je vloga vodje ob odsotnosti siceršnjega kapetana Jana Oblaka zdaj pri Jaki Bijolu, vendar »je zdaj bolj pomembno, da smo skupaj kot ekipa«.

Tako so tudi po napaki Davida Brekala na obračunu s Finsko branilca potolažili in upajo tudi na njegov agresivnejši pristop. Agresivnost, ki jo že leta omenjajo v slovenski vrsti, bo v ponedeljek zvečer še kako pomembna.

»Danska je ekipa svetovnega formata, tudi imena in tržna vrednost dajejo vedeti, da prihaja ekipa, ki ima rep in glavo. Motiv je velik, prepričan sem, da bomo na pravi ravni, da bomo ob kakovosti, ki je že bila vidna v določenih trenutkih v Helsinkih, pokazali dovolj agresivnosti. Pričakujem dobro Slovenijo s podporo razprodanih Stožic in tekmo na visoki ravni, saj je tekmec takšen, da če ne igraš na visoki ravni, te 'razmontira',« je opozoril Kek.

Ta ima nekaj težav v ekipi. Ob poškodbi Jasmina Kurtića in bolezni Jona Gorenca Stankovića je selektor izpostavil tudi virozo. Še dva oziroma trije igralci imajo povišano temperaturo. »Toda to je del posla, bo pa priložnost za koga drugega. Zavedamo se pomembnosti tekme. Res je še začetni del kvalifikacij, ampak točke, ki smo jih izgubili v Helsinkih, moramo iskati jutri v Stožicah,« je zaključil selektor.