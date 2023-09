Benjamin Šeško zablestel že na premieri

Uvod pisanega sredinega sporeda v ligi prvakov je pripadel dvema prizoriščema, v Milanu in Bernu. Slednji pa je bil v središču pozornosti za marsikoga med slovenskimi nogometnimi navdušenci, saj barve Leipziga branita Benjamin Šeško in Kevin Kampl.

In prvi je že ob uvodnem nastopu za svoj novi klub zablestel, saj je z golom za končnih 3:1 potrdil zasluženo zmago Leipziga v švicarski metropoli. V nasprotju s prejšnjima dvema sezonama je ta nemški klub že v uvodnem kolu lige prvakov osvojil tri točke. Imeniten izziv pa bo pred Šeškom, Kamplom in soigralci že čez 14 dni, ko se bodo doma pomerili z branilci lovorike, nogometaši Manchestra Cityja.

Nogometaši Atletica so se takole veselili vodstva v Rimu, ob zmago pa so bili v izdihljajih tekme. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Že uvodni dan nove sezone v ligi prvakov pa se je predstavil tudi Jan Oblak. S svojim Atleticom je v Rimu pri Laziu osvojil točko (1:1), obžaloval pa zapravljeno priložnost za polni plen, saj so madridski rdeče-beli vodili do 5. minute sodnikovega podaljška, nakar so gostitelji izenačili. Beograjski rdeče-beli pa so napovedali senzacijo pri Manchestru Cityju z vodstvom ob polčasu, pozneje pa je le sledil zasuk v izvedbi favoriziranih gostiteljev – 3:1.