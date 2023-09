Spektakel se začenja: Šeško bi tresel mreže, Oblak ima raje, kadar mirujejo

V nadaljevanju preberite?

Sto in en dan od finala v Istanbulu, kjer je Manchester City z golom Rodrija premagal Inter in končno prišel do izmuzljive evropske lovorike, se danes začenja nova sezone Uefine lige prvakov, najbolj odmevnega in najbogatejšega klubskega tekmovanja na svetu. Sinje modri Pepa Guardiole so prvi favoriti, obrambo naslova bodo začeli proti zmagovalki iz leta 1991 Crveni zvezdi.

Kakšni so današnji pari, kdo so favoriti, kje bo finale in koliko lahko zasluži zmagovalec?