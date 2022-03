Benzemaju se je priklonil celo večni Realov sovražnik

V nadaljevanju preberite:

Kot da so vedeli, kaj se bo zgodilo, so Realovi navijači takoj pograbili vstopnice za tekmo, nato pa so celo najcenejše vstopnice na črnem trgu dosegle prednost 700 evrov. Na koncu ni bilo žal nikomur. Kdor se je prebil na stadion Santiago Bernabeu, bo še dolgo pomnil ta nogometni večer. Kvečjemu se mu zdaj zdi, da je še malo plačal za takšen spektakel.

Ravno takšne tekme potrjujejo, da nogomet ni samo matematika, ko v enačbo vržeš najboljše nogometaše, da bi nato dobil tudi najboljši rezultat. PSG se s katarski denarjem trudi, da vsako sezono še izboljšajo ekipo, a kaj, ko v ligi prvakov na največji tekmah štejejo tudi izkušnje, umirjenost, samozavest, rutiniranost …