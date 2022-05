Bo Darko Milanič novi trener Dinama?

Nogometna tekma zagrebškega Dinama in Hajduka iz Splita v naši južni soseščini vselej pritegne veliko zanimanja in tako je bilo tudi v tem sobotnem večeru, pa četudi – v nasprotju s slovenskim prvenstvom – v tem zadnjem kolu ni bilo več odločitve o naslovu državnega prvaka. Zagrebški modri so si ga namreč priigrali pred enim tednom z zmago v Šibeniku.

Ob slavju pred 18.000 gledalci pa so se že vrstila ugibanja, kdo bo v novi sezoni krmaril na tradicionalno vroči Dinamovi klopi, saj naj bi Ante Čačić opravljal le vlogo začasnega gasilca do konca sinočnje tekme. In med kandidati je v hipu postal tudi naš strokovnjak Darko Milanič. Izolan je najvidnejše trenerske uspehu beležil pri Mariboru, s katerim se je veselil tudi navzočnosti v ligi prvakov. In seveda uvrstitev v to tekmovanje ostaja cilj ambicioznega zagrebškega moštva tudi za letošnje poletno obdobje.

Milanič je bil med gledalci sobotnega derbija na štadionu Maksimir, pri priči so ga zaznali domači novinarji, hrvaški športni dnevnik Sportske novosti je tako na spletnem portalu že namigoval, da bi modre lahko v prihodnje vodil Slovenec ... "So to samo govorice ali kaj več," so se spraševali na omenjenem portalu. Milanič se še ni oglasil, sicer je svoje delo na Cipru, kjer je bil nazadnje trener, dokončal.

Derbi Dinama in Hajduka (3:1) pa je imel tudi svoj 3. polčas, in sicer v nočnih urah na avtocesti med Zagrebom in Karlovcem, kjer je del karavane navijačev splitskega moštva ustavil svoja prevozna sredstva in se spopadel s spremljajočimi policisti. Na obeh straneh so jo skupili s poškodbami, po današnjem policijskem poročilu nihče ni v smrtni nevarnosti.