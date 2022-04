Bodo velikani še razmetavali denar ali jih je Čeferin prizemljil?

Evropska nogometna zveza je sprejela prenovljena pravila za finančno vzdržnost klubov, katerih osrednji cilj je po besedah predsednika Uefe Aleksandra Čeferina zagotavljati smotrnost investicij evropskih klubov. V ospredju novih pravil je omejitev stroškov moštev, ki ne bodo smeli presegati 70 odstotkov prihodkov kluba. »Zagotavljanje smotrnosti investicij klubov je ključno,« je ob predstavitvi novih pravil na področju zagotavljanja finančne vzdržnosti na novinarski konferenci v Nyonu dejal slovenski odvetnik na čelu Uefe. Nova pravila bodo zamenjala t. i. pravila finančnega fair-playa (FFP), ki so bila uvedena leta 2010. Cilj FFP je bil zagotoviti, da se klubi v lovu na lovorike ne bi vedno bolj zadolževali. Od takrat se je v nogometnem svetu marsikaj spremenilo, učinek pandemije novega koronavirusa pa je le okrepil potrebo po novih pravilih, je dodal Čeferin.

Nova pravila o finančnem delovanju so bila sprejeta po mesecih pogajanj z deležniki, vključno s klubi, vodstvi lig in nacionalnimi zvezami ter po oceni Uefe predstavljajo varnost za prihodnost evropskega klubskega nogometa. V središču novih predpisov, ki bodo stopili v veljavo junija letos, njihova uvedba pa bo postopna, je pravilo stroškov moštva, je ob tem pojasnil predstavnik krovne zveze evropske nogometne družine Philippe Rasmussen. Gre za ukrep omejevanja nevzdržnega dviga stroškov klubov, v skladu s katerim bo klub za stroške moštva (igralcev in glavnega trenerja) namenil največ 70 odstotkov prihodkov.

Bo Paris Saint-Germain po nakupu Lionela Messija še naprej metal denar skozi okno? FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Ta sprememba s fiksno mejo stroškov bi lahko klube naredila privlačnejše za potencialne vlagatelje, je pred dnevi ocenil Raffaele Poli, vodja nogometnega observatorija CIES v Neuchatelu. »Lahko vložiš denar, a ga ne smeš pokuriti v celoti za plače in okrepitve,« je dejal Poli in nadaljeval: »Tudi veliki klubi so namreč žrtve te plačne inflacije, ki jo sami sočasno krepijo.« Omejitve v novih pravilih dodatno obsegajo tudi ustvarjanje izgub. Omejitev za triletno obdobje se sicer dviguje iz 30 na 60 milijonov evrov, vendar bodo klubi morali dokazati, da imajo potrebno kapitalsko kritje za ustvarjene izgube. Okrepljen bo tudi nadzor nad odprtimi terjatvami, ki se bo izvajal na četrtletni ravni. Dodan je bil namreč tudi pregled ob koncu prve polovice sezone v decembru.

Kaznovani predvsem manjši klubi

Rasmussen je izpostavil, da je sprejete FFP privedlo do močnega izboljšanja transparentnost v finančnem delovanju klubov, danes pa je veliko manj zamud pri plačilih. A od sprejetja FFP v evropskem nogometu so bili kaznovani predvsem manjši klubi, medtem ko je velikanom, kot so Paris Saint-Germain in Manchester City, uspelo izognit sankcijam za veliko porabo, ki so jim jo omogočili njihovi bogati lastniki. Z novimi pravili se bodo sicer zmanjšale možnosti za različne finančne akrobacije, s katerimi bi se klubi skušali izogniti pravilom, je ob predstavitvi dejal vodja oddelka za finančno vzdržnost pri Uefi Andrea Traverso.

Predsednik madridskega Reala Florentino Perez bo tako ali tako za Kyliana Mbappéja zapravil celo bogastvo, sicer ne za prestopno odškodnino, temveč za pogodbeni znesek francoskemu zvezdniku. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Za kršitve novih pravil so predvidene tako finančne kot tudi tekmovalne kazni. Če se bodo klubi skušali izogniti osrednjemu pravilu stroškov moštev, pa bi lahko s tem poleg Uefinih pravil kršili tudi nacionalno zakonodajo na področju zaposlovanja in davkov, kar za njih lahko pomeni še hujše sankcije. Traverso je ob tem dodal, da pri pravilih o finančnem poslovanju klubov ne gre v prvi vrsti za ukrep Uefe za zagotavljanje večjo tekmovalne enakosti med klubi. »Gotovo ima to nek doprinos tudi k temu, a ukrepi za večjo tekmovalno enakost so del drugih dejavnosti,« je dejal. Nova pravila o finančnem vedenju klubov bodo stopila v veljavo junija letos, a uvedba omejitev bo postopna. Tako se bo omejitev za stroške moštev prvo zmanjšala na 90 odstotkov prihodkov do junija leta 2023, nato na 80 odstotkov do junija 2024 in končno na 70 odstotkov junija 2025.