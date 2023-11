Boj za zadnje tri vozovnice za euro je dobil končno podobo

Nogometne reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 čakajo še dodatne kvalifikacije za tri prosta mesta na Euru 2024 v Nemčiji. Evropska nogometna zveza je danes izžrebala in potrdila potek končnice.

V skupini A se bo Poljska doma pomerila z Estonijo, Wales pa s Finsko. Zmagovalca obeh dvobojev bosta nato igrala v Walesu oziroma na Finskem. V skupini B bo Izrael gostil Islandijo, Bosna in Hercegovina pa Ukrajino. Zadnji obračun bo gostila Ukrajina ali BiH.

V skupini C bo Gruzija gostila Luksemburg, Grčija pa Kazahstan. Zadnji odločilni obračun bo gostil zmagovalec dvoboja med Gruzijci in Luksemburžani. Tekme bodo na sporedu 21. in 26. marca prihodnje leto.

Na žrebu, ki bo 2. decembra, bodo reprezentance iz dodatnih kvalifikacij uvrščene v četrti boben, Slovenija je v tretjem bobnu.