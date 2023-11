Portugalska, Danska in Italija? Na tekmece bo Slovenija morda čakala do marca

V nadaljevanju preberite:

Nogometne kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024 so se v torkovem večeru iztekle, znanih je 20 reprezentanc, ki so se pridružile gostiteljici Nemčiji na seznamu ekip, ki se bodo borile za naslov najboljšega na stari celini. Kljub težavam bo v Nemčijo potovala tudi Hrvaška, za preostala tri mesta se bo marca v dodatnih kvalifikacijah potegovalo 12 ekip. Znane so tudi prve podrobnosti glede logistike v Nemčiji v času evropskega prvenstva.

Pozornost navijačev vseh 21 reprezentanc, ki v žepu že imajo vozovnice za poletje 2024 v Nemčiji, se je z zelenic preusmerila proti žrebu skupin (2. 12. ob 18. uri v Hamburgu) in kombinacijam, ki bi lahko bile najbolj – ali najmanj – ugodne za reprezentance. Bobni za žreb so že znani, v elitnem prvem so ob gostiteljici Nemčiji še velikani (in favoriti za naslov) Portugalska, Francija, Španija, Belgija in Anglija. Slovence najdemo v tretjem kakovostnem bobnu, enako kot denimo Hrvate ali Nizozemce, zelo zanimiv pa bo četrti kakovostni boben.

Zakaj Slovenija gotovo ne bo potovala v Hamburg? Kako bo potekala logistika v Nemčiji? Katera reprezentanca preživlja najdaljšo »sušo« glede uvrstitev na EP? In kakšen rekord drži Bosna in Hercegovina? Preberite v nadaljevanju.