Boštjan Cesar je v Ljudskem vrtu pred zahtevnim izzivom

V slovenski nogometni reprezentanci je Boštjan Cesar že »bivši«, na njegovo željo je krovna zveza prekinila sodelovanje in tako Cesarju omogočila, da postane naslednji trener NK Maribor. Ovir za to naj ne bi bilo več, Cesar je že odletel v Istanbul, kjer bo sklenil sodelovanje in prevzel vodenje vijolične nogometne družine.

Za Cesarja bo to prvo dejanje na samostojni trenerski poti, doslej se je kalil kot pomočnik Matjaža Keka. Po mnenju mnogih je bil prav on predviden za naslednjega selektorja, ko se bo Kek poslovil od reprezentance, zato sprejeta ponudba v Mariboru prinaša tveganje za Cesarja, a tudi kaže na ambicije nekdanjega odličnega reprezentančnega branilca.

Za nove turške vlagatelje v Mariboru je Cesar zanimiva izbira, je nekdo, ki ima v slovenskem nogometnem prostoru precejšnjo veljavo. A hkrati v Maribor prihaja kot naslednik Anteja Šimundže, ki je imel pri navijačih veliko kapitala, njegovo slovo pa ni bilo najbolje sprejeto. Za nameček Cesar prihaja kot Ljubljančan, kar bo v primeru dobrih rezultatov tudi pri Vijolah hitro oproščeno, v primeru slabega začetka pa Cesar ne bo imel veliko kapitala, preden ga na tribunah »pribijejo na križ«.

Izkušnje je nabiral pod okriljem Matjaža Keka, a ga očitno ne bo zamenjal na slovenski klopi, odločil se je za štajerski izziv. FOTO: Leon Vidic

Cesar bo Maribor kljub porazu na derbiju s Celjem prevzel v dobrem stanju, le točko zaostajajo za vodilno Olimpijo in so del napete bitke za vrh državnega prvenstva. Lepo priložnost za napredovanje imajo tudi v pokalu, kjer bo njihova naslednja ovira Preddvor. Še pred tem čakata Cesarja dve zahtevni prvenstveni preizkušnji, kjer so si vijolični že znali »polomiti zobe« – Bravo in Mura v gosteh.