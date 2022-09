Bravo ob zmago v izdihljajih tekme v Domžalah

Zadnja tekma osmega kroga v 1. slovenski nogometni ligi se je končala brez zmagovalca. Nogometaši Radomelj so se po remiju po točkah izenačili s četrtouvrščeno Muro, Ljubljančani iz Šiške pa so po prvem neodločenem izidu v tej sezoni z devetega napredovali na osmo mesto.

Regionalni derbi v domžalskem športnem parku so bolje odprli Ljubljančani, ki so bili že v 6. minuti zelo blizu vodilnemu golu, po močnem in natančnem strelu Lorena Maružina z roba kazenskega prostora pa je žoga zadela okvir vrat. V 41. minuti se je tudi Almin Kurtović znašel v naravnost idealni priložnosti za gol, a je z enajstih metrov slabo streljal, tako da je domači vratar Emil Velić njegov strel zanesljivo ubranil.

Olimpija kraljuje na vrhu lige

Ključni akciji na tekmi? Šiškarji so prvo obetavno akcijo v drugem polčasu kronali z golom, po kombinirani akciji in lucidnih podajah naveze Simon Nsana-Kramarič-Maružin je slednji zadel za 1:0. Ko je že kazalo na zmago Brava, je domača ekipa v 89. minuti izpeljala obetavno akcijo. Po predložku Luke Cerarja z desne strani je Ester Sokler z atraktivnim strelom in »škarjicami« dosegel izenačujoči gol ter postavil končni izid na tekmi.

Trener Olimpije Albert Riera je lahko upravičeno zadovoljen ob pogledu na lestvico. FOTO: Leon Vidic