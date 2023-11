Na Maracani izpit za Diniza in Scalonija, a tudi za ljubitelje stav

Nogometne reprezentance iz Južne Amerike so doslej osvojile deset od 22 možnih naslovov svetovnega prvaka, največ Brazilija (5, zadnjič leta 2002) in Argentina (3, nazadnje lani). Toda prejšnji teden sta obe preživljali grenke trenutke v kvalifikacijah za mundial 2026. Prva je s porazom v Kolumbiji (1:2) podaljšala črni niz, med katerim je v treh dvobojih iztržila le eno točko. Lionel Messi & Co. so medtem klonili prvič v letu 2023, a neuspeh je bil boleč, saj so ga doživeli na domači Bonboneri proti večnemu tekmecu Urugvaju. Obe velesili bosta zato drevi poskušali položiti popravni izpit. Priložnost bo lepa: derbi Brazilija – Argentina v Riu de Janeiru.

Zadnje soočenje moštev na slovitem štadionu Maracana je prineslo veliko veselje Argentincem, v finalu Cope America 2021 so premagali domačo izbrano vrsto z golom Angela Di Marie. Pred njunim 110. dvobojem (Brazilci so doslej zmagali 43-krat in 40-krat izgubili ob 26 remijih) je čutiti veliko napetost v obeh taborih, čeprav se bo na SP neposredno uvrstilo šest reprezentanc z zelene celine, ena pa bo dobila priložnost v dodatnih kvalifikacijah. V Južni Ameriki pač jemljejo nogomet zelo resno, karseda poskušajo uživati v igri, a po porazih hitro zahtevajo glave.

»Tekma z Urugvajem je potrdila, da nismo nepremagljivi, ker smo svetovni prvaki,« se je sprijaznil argentinski selektor Lionel Scaloni, ki je doslej 66-krat vodil moštvo in okusil le šest porazov, a mora kljub dvema podvigoma v minulih dveh letih presneto paziti. Kaj šele njegov brazilski kolega Fernando Diniz, po odstopu Titeja začasni selektor z enoletnim mandatom, sicer kot trener Fluminenseja zadnji zmagovalec pokala Libertadores, južnoameriške različice lige prvakov. Po domačem remiju z Venezuelo ter porazih z Urugvajem in Kolumbijo se ne more sklicevati, da drevi ne bo mogel računati na poškodovane Neymarja, Casemira, Viniciusa Juniorja, Richarlisona in vratarja Edersona.

109 tekem sta doslej odigrali južnoameriški velesili: Brazilci so zmagali 43-krat in 40-krat izgubili.

Brazilija je vedno Brazilija

»Pogrešali bomo kar nekaj asov, vendar se ne bojim za našo prihodnost. Imamo izjemno nadarjen rod mladih fantov, ki bodo počasi zoreli,« meni Diniz. V naslednjih sezonah veliko pričakuje predvsem od Endricka, 17-letnega napadalca Palmeirasa, ki je že dobil priložnost v Kolumbiji.

Scaloni nima večjih kadrovskih težav. V argentinski obrambi bo vnovič manjkal le Lisandro Martinez iz Manchester Uniteda, v vezni vrsti naj bi kljub razočaranju proti Urugvaju ostali Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Alexis Mac Allister (Liverpool) in Enzo Fernandez (Chelsea). Le napad naj bi doživel kakšno spremembo. Namesto Juliana Alvareza (Manchester City) in Nicolasa Gonzaleza (Fiorentina) bi lahko vskočila v začetno enajsterico Di Maria (Benfica) in Lautaro Martinez (Inter Milano).

»Proti Urugvaju smo igrali slabo, zdaj se lahko najbolj prepričljivo odkupimo ob najtežjem možnem izzivu. Brazilija je namreč vedno Brazilija,« meni kapetan moštva Messi.

Pari 6. kola: Brazilija – Argentina, Urugvaj – Bolivija, Paragvaj – Kolumbija, Ekvador – Čile, Peru – Venezuela.

Vrstni red: Argentina 12, Urugvaj 10, Kolumbija 9, Venezuela 8, Brazilija 7, Ekvador (-3), Paragvaj in Čile po 5, Bolivija 3, Peru 1.