Brazilski Ronaldo se zdravi za depresijo

»Da, sem na terapiji. Že dve leti in pol se na terapiji in se veliko bolj razumem kot prej,« je bil odkrit nekdaj najboljši nogometaš na svetu Brazilec Luis Nazario de Lima Ronaldo. V pogovoru za španski športni dnevnik Marca je razkrival svoje mentalno zdravje in izkušnje iz obdobja, ko se je mlad in neizkušen prebijal med najboljše nogometaše na svetu.

»Izhajam iz rodu nogometašev, ki so jih vrgli v areno in so morali dati vse od sebe brez najmanjšega kančka drame. Ob pogledu nazaj vidim, da smo bili izpostavljeni velikim duševnim obremenitvam in brez kakršne koli pripravljenosti nanje," se je dotaknil obdobja izpred 25 let, ko je kot meteor zablestel na nogometnih igriščih.

Zdaj 42-letni lastnik španskega nogometnega prvoligaša Valladolida drugače vidi svet, v katerem je odraščal. »Bil je začetek spletne ere in neverjetne hitrosti informacij. Takrat ni bilo skrbi za duševno zdravje nogometašev, danes dobijo vso medicinsko oskrbo. Igralce preučujejo o vsem, kako se odzivajo, kako bi se morali odzvati, ... V mojem obdobju tega ni bilo, saj smo že prej vedeli, da nogomet lahko povzroči veliko stresa in je odločilen od konca življenja,« je razmišljal svetovni prvak in drugi najboljši strelec v zgodovini mundialov, ki ni imel nikogar, da bi se pogovarjal o tem ali pa se ni dalo.

»Resnica je, da sploh nismo vedeli, da ta težava obstaja. Naša generacija ga je popolnoma ignorirala. Mnogi so šli čez strašno obdobje, depresijo, zaradi pomanjkanja zasebnosti, ali svobode. Težave so bile očitne, a bilo je premalo volje za reševanje,« je zaključil eden od najbolj priljubljenih napdalcev, ki je del svojega žviljenja razkril tudi v včeraj predstavljenem dokumentarnem filmu »Fenomen«.