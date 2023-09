Britanci okrepili boj za euro 2028: na pomoč tudi Gareth Bale

Nekdanji dolgoletni valižanski nogometni reprezentant in zvezdnik madridskega Reala Gareth Bale se je pridružil kandidaturi Velike Britanije in Irske za organizacijo evropskega prvenstva 2028. Bale se bo naslednji mesec pridružil valižanski delegaciji v Ženevi.

Bale, reprezentant Walesa z največ nastopi in rekorden strelec, se je januarja poslovil od nogometa po sijajni karieri, v kateri je z Real Madridom osvojil pet naslovov lige prvakov in tri naslove klubskega svetovnega prvenstva. Štiriintridesetletnik je zdaj ponudil pomoč Walesu, da bi skupaj z Anglijo, Severno Irsko, Škotsko in Irsko postal sogostitelj eura 2028. V igri za organizacijo turnirja 2028 je tudi Turčija, končna odločitev pa bo padla 10. oktobra v Ženevi, kjer bo prisoten tudi Bale.

Tekme eura 2028 na desetih štadionih v petih državah

Izvršni direktor Nogometne zveze Walesa Noel Mooney je dejal, da upa na uspešno kandidaturo: »Gareth je v veliki meri del naše nogometne zveze in tega, kar počnemo. Prepoznali so ga kot enega od obrazov predstavitve ponudbe. Je svetovno znan obraz. Lahko se usedeš v taksi v Sydneyju ali Peruju in če omeniš, da si iz Walesa, bodo rekli 'Gareth Bale'.«

Tekme eura 2028 bodo potekale na desetih štadionih v petih državah, če bi bila kandidatura za euro 2028 uspešna – Wembley, stadion Tottenham Hotspur, stadion Etihad, novi Evertonov stadion Bramley-Moore Dock, Villa Park in St James' Park so prizorišča v Angliji.

Prenovljeni Casement Park v Belfastu, Dublin Arena na Irskem, Hampden Park na Škotskem in stadion Principality v Walesu - dom valižanskega ragbija s kapaciteto 74.500 gledalcev - bi prav tako prirejali tekme.