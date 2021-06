Busquets po okužbi spet s soigralci, a igral ne bo

Po poročanju spletne strani španskega športnega dnevnika AS je bil Sergio Busquets negativen na testiranju PCR in se bo lahko pridružil ekipi pred drugo tekmo evropskega prvenstva v Sevilli, kjer se bodo Španci po remiju s Švedsko (0:0) pomerili s Poljaki.



Busquetsu so na obveznih testiranjih pred začetkom prvenstva potrdili okužbo z novim koronavirusom, pozitiven je bil tudi Diego Llorente, a je kasneje oddal več negativnih vzorcev in se je lahko vrnil v kader. Busquets, ki je tudi kapetan reprezentance, je bil v izolaciji vse do petka, ko je postalo znano, da se bo lahko pridružil ekipi pred obračunom s Poljsko.

Pritožbe nad zelenico

Selektor Luis Enrique naj bi ga še pustil na tribuni in ga po potrebi v igro poslal šele na zaključnem obračunu skupinskega dela s Slovaško. Enrique po poročanju časnika AS pripravlja nekaj sprememb v začetni postavi, a naj bi napadalec Alvaro Morata kljub slabi strelski postavi ohranil svoje mesto v enajsterici, v kateri naj bi mu družbo v konici napada tokrat delal zvezdnik Villarreala Gerard Moreno. Na levem boku bi lahko nadomestnega kapetana Jordija Albo zamenjal Jose Luis Gaya.



Španci se bodo v Sevillo podali v petek popoldne, toda na olimpijskem stadionu La Cartuja ne bodo trenirali, saj želijo zelenico ohraniti v čim boljšem stanju. Enrique je imel nad stanjem travnate površine kar nekaj pripomb po remiju brez golov s Švedsko.



»Če bi dosegli gol in bi premagali Švedsko, nihče ne bi govoril o zelenici,« je selektorju odgovoril predstavnik za stike z javnostjo in svetovalec predsedstva andaluzijske regionalne vlade Elias Bendodo.

