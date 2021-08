Vse odločeno? PSG naj bi za 10. avgust rezerviral Eifflov stolp

PSG naj bi po nekaterih informacijah za 10. avgust rezerviral ploščad Eifflovega stolpa, kar so Parižani nazadnje storili ob predstavitvi brazilskega napadalca Neymarja. Je s tem prihod Messija že potrjen?

Piqué pravi, da mora dokončati delo

Medtem, ko se je francoski športni časnik L'Equipe že razpisal o pogodbi, ki joponuja državni podprvak Paris Saint-Germain, pogajanja je že potrdil tudi trener, je pogled še vedno uprt v Barcelono. Številni nogometaši katalonskega velikana so se po večurnem molku v petek začeli poslavljati od svojega kapetana, vezist, ki naj bi prevzel kapetanski trak, je po poročanju televizije La Sexta kar tri ure preživel pri Messiju doma, nato pa odšel skupaj s partnerico, ki naj bi tam preživela praktično ves dan.Šlo naj bi za nekakšno primopredajo oziroma pogovor o »ključnih temah«, ki se tičejo Messijevega nasledstva. Še posebej čustveno sporočilo je Messiju namenil, branilec, ki je z Messijem odraščal v mladinskem pogonu katalonskega ponosa.»Nič več ne bo tako, kot je bilo. Niti Camp Nou, niti mesto Barcelona, niti mi sami. Po več kot 20 letih v klubu ne boš več nosil dresa Barçe,« je zapisal Piqué. »Resničnost je včasih zelo težka. Spoznala sva se leta 2000, imela sva 13 let in pred nama je bila še vsa kariera. Kakšna kariera! Prekleto! Če bi si lahko zamislila takšen trenutek, si ga ne bi mogla bolje. Jeb**o noro! V moji prvi sezoni po tem, ko sem se vrnil k FC Barceloni, smo osvojili trojno krono in postal si najboljši nogometaš vseč asov. Od Rosaria do Rima, kjer si se dotaknil neba. Tam se je začela legenda. Kar je sledilo potem, je zgodovina. In kako dobro smo se imeli! Zdaj odhajaš, a vem, da se boš nekega dni vrnil. Moraš dokončati delo. Dobro se imej, uživaj tam, kamor odhajaš, še naprej pa zmaguj tako, kot znaš le ti. Tu te bomo pogrešali. Rad te imam, Leo.«Pritisk nad predsednikom, ki je posle prevzel šele marca, ko se je vrnil v staro pisarno, je medtem vedno višji. Ni mu uspelo obdržati predvolilne obljube, zato ga že napadajo nekateri marčevski protikandidati, med katerimi je bil največji poraženec. Ta je dejal, da se gotovo nekateri volivci zdaj počutijo »prevarane« in da je od Laporte »pričakoval več«. Dodal je tudi, da je slovo od Messija z zgolj sporočilom za javnost »zelo žalostno«.Po poročanju nekaterih španskih medijev je po tem, ko je izvedel novico, od svojih odvetnikov prekinitev pogodbe zahteval tudi novi argentinski napadalec kluba. Športni dnevnik Mundo Deportivo je informacijo po pogovoru z ljudmi, ki so blizu nekdanjemu napadalcu Atletico Madrida in Manchester Cityja, sicer zanikal. Prihod Agüera, ki velja za enega najboljših Messijevih prijateljev med nogometaši, so si mnogi razlagali kot znak, da bo argentinski zvezdnik ostal na Camp Nouu, a zdi se, da zdaj ne le z nogo in pol, temveč prvič v karieri tudi z obema nogama stoji izven Camp Noua.Tam bi moral sicer v nedeljo odigrati tradicionalno tekmo za pokal Joana Gamperja, ki v Barceloni predstavlja uvod v ligaško sezono, na tej tekmi pa se predstavijo tudi vse nove okrepitve. Zanimivo: tekmec Kataloncev bo Juventus, za katerega igra tudi dolgoletni Messijev tekmec iz španskega prvenstva. Prav Torinčani so bili tekmeci Barce na Gamperju, ko se je Messi leta 2005 šele prebijal v člansko moštvo in takoj navdušil vse prisotne, tudi takratnega trenerja belo-črnih, ki naj bi ga takrat zaman poskušal odpeljati s seboj v Piemont.