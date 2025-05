Največjo reprezentanco v zgodovini bo vodil najuspešnejši trener na svetu

Dosedanji trener Real Madrida Carlo Ancelotti bo po koncu sezone zapustil španski klub in prevzel položaj selektorja brazilske nogometne reprezentance, so sporočili iz brazilske nogometne federacije. Izpraznjeno mesto na položaju glavnega trenerja madridske zasedbe pa bo prevzel Xabi Alonso, poročajo mediji, med njimi agenciji dpa in AFP.

Petinšestdesetletni Italijan bo postal prvi tuji trener Brazilije, Xabi Alonso pa po koncu sezone ne bo podaljšal sodelovanja z nemškim Bayer Leverkusnom, saj bo po Ancelottijevem slovesu prevzel naloge glavnega trenerja kraljevega kluba iz prestolnice Španije.

»Največjo reprezentanco v zgodovini nogometa bo zdaj vodil najuspešnejši trener na svetu,« so sporočili iz brazilske zveze CBF.

Carlo Ancelotti bo prvi tuji selektor Brazilije. FOTO: Carl Recine/Reuters

»Brazilijo bo vodil do svetovnega prvenstva 2026 in jo bo vodil na naslednjih dveh kvalifikacijskih tekmah proti Ekvadorju in Paragvaju naslednji mesec,« so še sporočili.

Brazilija je po porazu proti Argentini 28. marca odpustila Dorivala Juniorja in je četrta na južnoameriški kvalifikacijski razpredelnici za mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Z Realom je osvojil 15 trofej

Ancelotti zapušča Madrid kot eden najuspešnejših strategov kluba. Z los blancos je osvojil 15 trofej, vključno z dvojno krono v la ligi in ligi prvakov v lanski sezoni.

V svojem prvem obdobju pri Real Madridu je galaktike leta 2014 popeljal do la decime, njihovega desetega zmagoslavja v ligi prvakov.

Z belim baletom je trikrat slavil v tem tekmovanju: leta 2015 so ga odpustili, vrnil se je leta 2021, potem ko je Zinedine Zidane odstopil, da bi v letih 2022 in 2024 znova osvojil ta najbolj iskani klubski pokal.

FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Ancelotti je med drugimi ekipami vodil tudi Chelsea in Paris Saint-Germain, vključno z AC Milanom, s katerim je kot trener v letih 2003 in 2007 dvakrat osvojil ligo prvakov.

Italijan je trener, ki je s petimi naslovi nosilec največ trofej lige prvakov.

V Madrid prihaja Alonso

Nekdanji vezist Madridčanov Alonso bo zapustil Bayer Leverkusen, Španec pa bi lahko bil zdaj na klopi kultnega stadiona Santiago Bernabeu hitreje, kot je bilo pričakovano, poroča španski časnik Marca, ki je blizu Realu.

Pri Real Madridu so že izbrali naslednika, taktirko bo prevzel Xabi Alonso. V Realu želijo, da bi Alonso Madridčane usmerjal in vodil že na klubskem svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo 14. junija.

S 1. julijem se bo uradno začelo podpisovanje pogodb, vendar naj ne bi bilo ovir, da bi Madrid karizmatičnega Baska vpoklical že prej. Specialist za prestope Fabrizio Romano je na družbenih omrežjih sporočil udarno novico, da sta Real Madrid in Alonso že sklenila dogovor z veljavnostjo do 30. junija 2028.

Kot klubski trener je vodil številne brazilske nogometaše. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Sezona bundeslige se bo končala naslednji konec tedna, medtem ko bo španska la liga trajala teden dni dlje.

V Leverkusnu, kjer je Alonso leta 2024 lekarnarje popeljal k zgodovinskemu prvemu naslovu nemškega prvaka in še nemškemu pokalu, so 43-letnemu španskemu trenerju že pripravili slovo.

»Dogovor je tukaj, Xabi Alonso bo novi trener Real Madrida do junija 2028. Zgodba potrjena in sklenjen dogovor s Xabijem, da bo naslednja tri leta novi trener, vse končano. Carlo Ancelotti bo prejel posebno slovo ob koncu postopka, ki se bo začel ta teden, nato pa se bo začela Xabijeva era,« je na Facebooku zapisal Romano.