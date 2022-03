Če ne bi imel hčerke, bi se v Ukrajini bojeval z Rusijo

Nogometaš Manchester Cityja Oleksandr Zinčenko je spregovoril o vojni v domovini na programu BBC z Garyjem Linekerjem. Zinčenko se je zahvalil svetu za podporo Ukrajini ter klubu za vse, kar mu je omogočil v zadnjih tednih. V čustvenem intervjuju ni mogel zadrževati solz ob sporočilnih besedah.

Lineker ga je vprašal, kdaj je izvedel za rusko invazijo na Ukrajino. »Soproga me je zbudila opolnoči po britanskem času in na glas jokala, takoj sem vedel, kaj se je začelo,« je razkril Zinčenko: »Bil sem šokiran. Pokazala mi je fotografije in video posnetke, bil sem šokiran. Morda so bili moji občutki še najbližje občutkom, kadar ti umira nekdo iz najožjega kroga. Toda tokrat je bilo še huje, v notranjosti sem se počutil res slabo.«

Tak sem se rodil in enaki so Ukrajinci. Poznam njihovo miselnost

Od začetka ruske agresije le jokam, je priznal Zinčenko. »Samo jokam. Tudi ta teden še vedno le jokam, ne štejem več dni. Tudi med vožnjo z avtomobilom do vadbenega središča Cityja jokam in jokam iz nič. Imam polno glavo. Predstavljajte si prostor, kjer ste se rodili in kjer ste odraščali, zdaj pa je tam praznina.«

Zinčenka so podprli tudi angleški navijači. FOTO: Oli Scarff/AFP

Zinčenko je zatrdil, da se Ukrajinci ne bodo predali. »Številni moji prijatelji se borijo proti okupatorju. Če sem povsem iskren, bi odšel na fronto tudi sam, če ne bi imel tu hčerke in družine. Tak sem se rodil in enaki so Ukrajinci. Poznam njihovo miselnost, vsi so isti. Ponosen sem nanje. Vem, da se bodo borili in bodo raje izbrali svojo smrt, kot da bi se predali okupatorju,« je zatrdil Zinčenko, 25-letnik iz osrednjega dela Ukrajine.

Lahko vam pokažem milijon fotografij

FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Zinčenko je razkril tudi razlog, zakaj je želel dati intervju je dan pred velikim mestnim derbijem med Manchester Unitedom in Cityjem. »Spraševal sem se in se odločil, da je treba svetu enostavno sporočiti, kaj se dogaja v Ukrajini, saj je ruska propaganda neverjetna. Posebna operacija v Ukrajini? Lahko vam pokažem milijon fotografij in video posnetkov, na katerih boste videli porušena mesta, v katerih ljudje spijo po tleh in se podnevi borijo.«

Ukrajinca so razočarali tudi ruski nogometaši, ki niso obsodili agresije njihovega predsednika Vladimirja Putina, še več, ruski kapetan Artjom Dzjuba je na svojem profilu zapisal, da je ponosen, ker je Rus. »Presenečen sem, da se niti en ni ogradil od vojne. Premorejo ogromno sledilcev na facebooku, instagramu, kjerkoli, pomembno bi bilo, da bi tam sporočili neodobravanje ruske agresije. Toda tega ni storil nihče. Vem, da se bojijo posledic, toda, kaj pa se jim lahko zgodi? Lahko pa pomagajo ustaviti vojno.«