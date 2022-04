Aleksander Čeferin: Slovenija je lahko uspešna samo enotna

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je izpostavil pomen sodelovanja na športni in politični ravni. Predsednik Uefe, da je to edini način, da družba napreduje, in je hkrati razlog, zakaj Uefa žanje uspehe, tudi ko gre za zahtevna vprašanja.

V nogometu se je v zadnjih dveh letih Čeferin z Uefo srečal z velikim številom kriznih situacij, od pandemije, do ideje o superligi in svetovnega prvenstva na dve leti, trenutno pa je v ospredju ruska agresija na Ukrajino. Dodaja, da ruski šport zaradi odločitev posameznikov ne bi smel trpeti, a določene sankcije so tudi pri Uefi morali sprejeti.

To ni vojna proti ruskim športnikom ali ruskemu narodu

»Treba je vedeti, da to ni vojna proti ruskim športnikom ali ruskemu narodu. Čeprav to ni njihov boj, bodo utrpeli posledice. Uefa bo kmalu sprejela odločitev, ali bodo ruski klubi lahko nastopali v evropskih tekmovanjih,« je povedal Čeferin v pogovoru za Večer. Po njegovem bi morali po svetu več pozornosti nameniti pozivanju k miru in skupnim pogovorom. Vlogo Slovenije ob dogajanju v Ukrajini vidi kot nepotrebno izpostavljanje.

»Slovenija je popolnoma brez razloga in posebne teže med najbolj izpostavljenimi državami, odkar se je začela vojna. Vsaka vlada bi morala predvsem skrbeti za interese Slovenije, ne pa za lastno profiliranje. Verjamem, da je oblast sladka in je pomembno dobiti volitve, a interesa Slovenije zaradi osebne promocije ne bi smeli izpostavljati. Ostati moramo del jedra Evropske unije, posamične akcije pa so nesmiselne, vendar na svetovni ravni k sreči nimajo posebnega pomena,« je dejal.

Generalni sekretar in predsednik Uefe Theodore Theodoridis in Aleksander Čeferin. FOTO: Reuters

V intervjuju za omenjeni mariborski časopis je 54-letnik poudaril, da se v politiko ne bo spuščal, nenazadnje se mu v prihodnjih letih obeta še en mandat na čelu Uefe. V domovini opaža predvsem odsotnost moralnih vrednot in poziva k množični udeležbi na volitvah. »Odsotnost kritike je grozljiva, prav tako napadi na vsakogar, ki odpre usta in ima drugačno mnenje, četudi ga izrazi spoštljivo. Zmotno je prepričanje, da so vsi politiki enaki. Vsi ljudje imamo svoje napake in kdaj sprejmemo napačne odločitve, dejstvo pa je, da je Slovenija lahko uspešna samo takrat, ko je enotna.«

Evropski nogomet predstavlja okoli 80 odstotkov svetovnega nogometa

Kar zadeva prihajajoče SP v Katarju, je prepričan, da so organizatorji kljub nekaterim težavam pripravljeni na spektakel. O kršenju človekovih pravic je pristavil, da se Katarci trudijo storiti korak naprej. Z Mednarodno nogometno zvezo (Fifo) imajo, kot pravi, pri Uefi korekten odnos, čeprav se z nekaterimi njenimi idejami ne strinjajo.

Euro 2020 je bil uspešnica, ki jo Uefi zavida tudi Fifa. Med turnirjem sta kramljala tudi britanski princ William in predsednik Uefe Aleksander Čeferin. FOTO: Frank Augstein/Reuters

Eden od Čeferinovih glavnih ciljev je enotnost evropskega nogometa: »Morda je res celo osrednji cilj. Morate vedeti, da evropski nogomet predstavlja okoli 80 odstotkov svetovnega nogometa, Uefa pa je štiri- do petkrat večja organizacija od Fife.« Fifa v želji po finančni moči posega po zanj nerazumljivih prijemih.

»Fifa bi predvsem rada postala finančno tako uspešna kot Uefa, vendar tega ne more doseči na račun drugega. Predlogi njihovih reform so šli v smer, da bi odvzeli zaslužke in vpliv evropskim zvezam. Mar nas mora biti sram, da od leta 2002 nihče razen evropskih reprezentanc ni osvojil svetovnega prvenstva?« je pristavil Čeferin.

O superligi govori kot o projektu, ki je že izžet. »Imam občutek, da trije klubi vztrajajo pri superligi predvsem zaradi svojega ega. Sedaj tožijo Uefo na sodišču evropske skupnosti, kjer nas za zdaj podpira 16 držav. Ob razglasitvi superlige sem sprva reagiral zelo instinktivno in čustveno, nato so se dvignili navijači. Ko je narod na ulici, se sproži odziv politike,« je pristavil in dodal, da so superligo v Evropski komisiji videli kot napad na evropski model športa. Prav zmanjševanje razlik med bogatejšimi in finančno skromnejšimi klubi je naslednja naloga Uefe, je še dejal prvi mož Uefe.