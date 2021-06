Čeferin: Pričakovali so, da sem bom odzval kot pravnik, in se ušteli

Pred nami je člansko EP, imate kakšne nove informacije glede gledalcev, kako je z Münchnom, ki je kot zadnji pristal na določeno število gledalcev?



Od koga osebno pričakujete, da bo najbolj izstopal na evropskem prvenstvu, morda kdo bo po vašem mnenju prvak?

Aleksander Čeferin bi ravnal v primeru superlige še enkrat enako. FOTO: Matej Družnik



Za nami je finale lige prvakov, zmagal je Chelsea, na tekmi so bili tudi gledalci, kar je tudi tistim, ki smo spremljali tekmo prek televizije, ponudilo povsem drugačno vzdušje. Kaj ste sami oziroma kaj je iz vsega tega potegnila Uefa?



V finalu se je spet zelo izkazal vezist Chelseaja N'Golo Kante, ki je v tem modernem svetu pridobil obilo simpatij zaradi svoje skromnosti. Je po vašem on nekakšen prototip tega, kar bi moral biti sodoben nogometaš?

Predsednik Uefe že jeseni pričakuje polne štadione. FOTO: Matej Družnik



Kako bi komentirali besede nekdanjega predsednika Uefe Michela Platinija, da ste preostro nastopili proti klubom, ki so želeli ustanoviti superligo, z izrazi, kot so izdajalci, kače in drugo?



Pa bi kaj drugače naredili, če pogledate nazaj?

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je te dni na polnih obratih. Med drugim je blizu člansko evropsko prvenstvo, na katerem bo navijal za Severno Makedonijo, kot je dejal v pogovoru za STA, v katerem se je dotaknil še številnih drugih tem. Med drugim že jeseni pričakuje polne štadione.Problem sta Nemčija in Združeno kraljestvo, saj je zaradi nove različice virusa težko ali skorajda nemogoče brez karantene potovati v Nemčijo. To se sicer spreminja iz dneva v dan, bomo videli, kaj se bo zgodilo do začetka prvenstva. Začelo se bo 11. junija v Rimu in tam je vse pod nadzorom. Razen tega nemškega problema in manjših težav na Škotskem vse poteka v redu. Vseeno mislim, da je vse več ljudi cepljenih, vreme je vse boljše. Na Portugalskem smo ob finalu lige prvakov videli, da se da organizirati resno tekmo brez nekih tveganj.Ta skupina Portugalska, Nemčija, Francija in Madžarska, ki ji ne bo lahko, je res skupina smrti. Portugalci so mi rekli, da če pridejo iz skupine, lahko osvojijo prvenstvo, ampak niso prepričani, ali bodo sploh prišli iz skupine. Res je zahtevna skupina. Te tri ekipe so med favoriti, absolutno sta tu kot vedno Francija in Španija. Všeč sta mi Belgija in Nizozemska. Tudi Angleži, glede na to, da bodo kar nekaj tekem igrali doma, tudi potencialni polfinale. Sam pa sem že večkrat dejal, da navijam za Severno Makedonijo.Že skozi vse leto smo videli, da je brez gledalcev dolgočasno. Tako da je bilo kar čustveno spet videti občinstvo. Vsi so se držali zdravstvenih protokolov, kar je znak, da se da. Ta tekma je bila eden od pokazateljev, da se počasi vračamo v normalnost. Če bo še na članskem evropskem prvenstvu teklo vse, kot je treba, potem bi morali biti jeseni polni štadioni, če se mene vpraša. Pa se me ne vedno.Karakterji so različni, življenjske zgodbe so različne, ampak on je na vsak način pravljična zgodba o uspehu. Iz nič je dosegel to, kar je. Bil je najboljši igralec finala. Če Franciji uspe dober rezultat tudi na EP, je po mojem lahko tudi igralec leta. Izjemno skromen fant, komaj da te v oči pogleda, ko ti da roko, saj mu je malo nerodno. Lepo je, da še vidiš na takšni ravni takšne preproste, "fajn" fante. Čeprav moram reči, da sem bil pozitivno presenečen nad vsemi. Ko po televiziji gledaš ljudi, ki jih ne poznaš, se ti marsikdo zdi aroganten. V glavnem pa so vsi zelo preprosti. Verjetno se morajo pač tako postaviti v tem tekmovalnem svetu.Michel je zagrenjen. On je bil velik igralec, nekaj časa tudi dober predsednik Uefe. Potem pa je imel resne težave pri vodenju. Rekel je, da smo neprimerno peljali ta projekt superlige. Rekel bi, da 99,99 odstotka svetovnega prebivalstva misli, da smo to zelo dobro peljali. On pač misli drugače. O tem, kdo kaj vodi neprimerno, bi lahko tudi jaz kaj povedal, ampak se bom držal višje ravni, kot jo ima on.Ne, niti slučajno. Še enkrat bi tako ravnal. In če ne bi tako ravnal, se zadeva ne bi končala tako, kot se je. Ker so tudi nekateri, ki so delali za nasprotno stran, povedali, da je bil to popoln šok zanje. Oni so pričakovali, da bom jaz kot pravnik sprožil pravne postopke in da bo vse to trajalo par let in se bomo vmes pogajali. Nihče pa ni pričakoval takšnega odziva. Saj sem tudi jaz instinktivno ravnal, ni bil to nek globok načrt.