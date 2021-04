Čeh zaradi žaljenja brez evropskega prvenstva

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi rasističnih žalitev kaznovala Čeha Ondreja Kudelo, člana Slavie iz Prage, z desetimi tekmami prepovedi nastopanja.



Kudela se je na tekmi osmine finala evropske lige proti Rangers zapletel v incident s Fincem Glenom Kamarajem. Slednjega je Čeh rasistično žalil, Kamara pa mu je neprimerne besede vrnil s fizičnim napadom po tekmi.



Kudela bo počival še devet tekem – eno tekmo kazni je že prestal, tako da ne bo mogel pomagati soigralcem v četrtfinalu evropske lige proti Arsenalu, Kamara pa se bo hladil tri tekme, je sporočila Uefa.



Glede na to, da je Uefa dodala, da kazen velja tako za klubske kot reprezentančne tekme pod njenim okriljem, je jasno, da Kudela ne bo mogel nastopiti na evropskem prvenstvu letos poleti. Če bi se Slavia uvrstila v finale evropske lige, bi mu ostalo še pet tekem kazni.



Kudela je sicer priznal, da se je verbalno lotil Kamaraja, vendar je zanikal, da bi bile žalitve povezane s temno poltjo finskega nogometaša.



Branilec Slavie je do zdaj odigral osem tekem za češko izbrano vrsto, ki bo na EP nastopila v skupini s Hrvaško, Anglijo in Škotsko.



Uefa je kazen izrekla tudi Crveni zvezdi. Zaradi žaljenja švedskega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića na tekmi evropske lige letos februarja, bodo morali Beograjčani naslednji dve tekmi igrati pred praznimi tribunami, hkrati pa bodo morali na dresih nositi geslo proti rasizmu #NoToRasicm, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, sklicujoč se na portal Mozzart sport.



Hkrati bo morala na račun Evropske nogometne zveze nakazati 25.000 evrov zaradi primera Ibrahimović ter 5000 € zaradi nespoštovanja protokola v pandemiji novega koronavirusa.

