Celju visoka denarna kazen

Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je slovenskemu prvaku Celju izrekla denarno kazen v skupni višini 36.500 evrov. Kot so sporočili z Uefe, je razlog za kazen nešportno vedenje navijačev – metanje predmetov na igrišče in uporaba pirotehnike – na prvi tekmi četrtfinala konferenčne lige proti Fiorentini v Celju.

Kazen je sestavljena iz dveh delov. Zaradi metanja predmetov na igrišče mora klub iz knežjega mesta plačati 15.000 evrov. Temu je Uefa dodala še sankcijo delnega zaprtja tribun na naslednji domači evropski tekmi, vendar je ta kazen pogojna z dveletno preizkusno dobo. Drugi, še višji znesek kazni, 21.500 evrov, pa je posledica uporabe pirotehničnih sredstev na isti tekmi. Skupni znesek, ki ga bo moralo poravnati Celje, tako znaša 36.500 evrov.

Spomnimo, Celjani so prvo četrtfinalno tekmo proti italijanskemu velikanu Fiorentini pred razprodanimi tribunami stadiona Z'dežele izgubili z 1:2. Kljub temu porazu so se na povratni tekmi v Firencah odlično upirali in z remijem 2:2 častno zaključili svojo zgodovinsko evropsko pot, ki jih je prvič pripeljala med osem najboljših v tem tekmovanju.

Za primerjavo, kako resno Uefa obravnava tovrstne prekrške: zaradi uporabe pirotehnike ter neprimernih transparentov in napisov na četrtfinalni tekmi istega tekmovanja proti Chelseaju je bil poljski klub Legia Varšava kaznovan s kar 100.000 evri.