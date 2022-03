Chelsea bi lahko pristal v rokah švicarskega milijarderja

Za nakup slovitega londonskega nogometnega kluba Chelseaja, ki ga je dolga leta lastniško obvladoval ruski milijarder Roman Abramovič, se zanima švicarski milijarder in filantrop Hansjörg Wyss. Wyss je potrdil, da se mu je ponudila priložnost za nakup Chelseaja, švicarske medije povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Šestinosemdesetletni Wyss je priznal, da se zanima za nakup kluba s Stamford Bridgea od Romana Abramoviča, vendar le v konzorciju. Rusko-izraelski milijarder Abramovič naj bi želel obdržati lastništvo Chelseaja. Toda to bi se lahko dejansko izkazalo za skoraj nemogoče, če bo vlada Združenega kraljestva uvedla sankcije proti 55-letniku, ki je lastnik kluba v zahodnem Londonu od leta 2003.

Wyss je priznal, da bo preučil podrobnosti vsakega možnega dogovora za nakup Chelseaja, pri čemer naj bi izklicna cena presegla dve milijardi funtov (2,4 milijarde evrov).

Chelsea mu dolguje dve milijardi

»Abramovič poskuša prodati vse svoje vile v Angliji, prav tako se želi hitro znebiti Chelseaja,« je Wyss povedal za švicarski časnik Blick. »Jaz in še trije ljudje smo v torek prejeli ponudbo za nakup Chelseaja od Abramoviča. Zdaj moram čakati štiri do pet dni. Abramovič trenutno zahteva veliko preveč. Veš, Chelsea mu dolguje dve milijardi (funtov; 2,4 milijarde €, op. a.). Toda Chelsea nima denarja. Do danes še ne poznamo natančne prodajne cene.«

Abramovič se je v soboto po invaziji Rusije na Ukrajino poskušal umakniti iz vsakodnevnega vodenja Chelseaja. Prvi mož modrih je poskušal »upravljanje in skrb« za Chelsea prepustiti skrbnikom klubske dobrodelne fundacije, a je več skrbnikov izrazilo pomisleke glede tehničnih podrobnosti. Poslanec laburistov Chris Bryant je pozval vlado Združenega kraljestva, naj uvede sankcije proti Abramoviču, potem ko so se številni ruski oligarhi že znašli v nemilosti zaradi podpore ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Abramovičev tiskovni predstavnik je v ponedeljek za tiskovno agencijo PA povedal, da je rusko-izraelski poslovnež poskušal posredovati pri mirovnem sporazumu med Rusijo in Ukrajino. Švicarski milijarder Wyss, ki je ustanovil podjetje za medicinske pripomočke Synthes USA, vztraja, da bi lahko razmišljal o poslu le s partnerji.

»Lahko si predstavljam, da začnem pri Chelseaju s partnerji. Vendar moram najprej preučiti splošne pogoje. Ampak, kar lahko že rečem, česa takega zagotovo ne bom naredil sam. Če bom kupil Chelsea, ga bom s konzorcijem, ki ga sestavlja šest do sedem vlagateljev,« je še povedal Wyss.