O Chelseajevem upravljanju odloča tudi Sebastian Coe

Ne le nedeljski dramatičen poraz v bitki za prvo letošnjo lovoriko, ki je v enajsti seriji strelov z bele točke pripadla Liverpoolu, Chelseaju se zatika tudi pri vodenju kluba. Manever Romana Abramoviča, s katerim je želel predati upravljanje evropskega klubskega prvaka Chelseaja v roke klubske fundacije, je pod vprašajem. Lastnik angleškega nogometnega kluba je naletel na pomisleke zaupnikov, ki naj bi skrbeli za upravljanje kluba, dokler traja vojna v Ukrajini in so v veljavi sankcije proti Rusiji ter tajkunom iz kroga Vladimirja Putina. Mednje sodi tudi Abramovič, ki je sicer močno ujezil angleško javnost, saj v pismu, v katerem je pojasnil svojo predajo upravljanja niti enkrat ni omenil Rusije in njenega vojnega posredovanja v Ukrajini.

Klub in zaupniki so se že sestali in preučili ali je delovanje kot skrbnikov dobrodelne organizacije združljivo s tem, da bi dobili skrbništvo nad klubom. Kritiki takšnega prevzema opozarjajo tudi na morebitne obtožbe pranja denarja.

Prevzem upravljanja ni povezan s fundacijo kot celoto, temveč na posameznike, zaradi česar lahko nekateri ne sprejmejo Abramovičeve ponudbe in zapustijo fundacijo. Zanimivo je, kdo vse sestavljajo fundacijo: v njej so, na primer, predsednik Svetovne atletske zveze Sebastian Coe, nekdanji minister za šport Jugh Robertson, ena od najvplivnejših bork proti rasizmu Piara Power ... Nemalo jih opozarja na najbolj črn scenarij, da bi Chelsea preprosto ugasnil.