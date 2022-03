Tottenhamu jo je po Muri zagodel še Šporar

Po rednem delu tekme na štadionu Riverside v tesnem obračunu veliko priložnosti ni bilo, v podaljšku pa je, natančneje v 107. minuti, domače navijače navdušil Josh Coburn in Boro popeljal v naslednje kolo tekmovanja. Andraž Šporar, ki je začel tekmo, je svoje mesto prepustil ravno Coburnu v 96. minuti. Middlesbrough je bil februarja usoden že na gostovanju za Manchester United, njegovi navijači pa lahko še naprej sanjajo o velikem pokalnem podvigu, medtem ko ostajajo povsem v igri tudi za uvrstitev v dodatne kvalifikacije premier league.

To je tudi nov velik udarec za trenerja spursov Antonia Conteja, ki je v zadnjih tednih večkrat javno podvomil v svojo prihodnost v severnem Londonu. Tottenham je nedavno po sicer veliki zmagi na gostovanju pri branilcu naslova Manchester Cityju (3:2) izgubil ligaško tekmo z Burnleyjem (0:1), lani je seveda poražen zapuščal tudi Maribor, kjer ga je z 2:1 na tekmi skupinskega dela konferenčne lige premagal slovenski prvak Mura.

Z Middlesbroughom se je sicer spopadla najmočnejša Tottenhamova postava, ki pa ni uspela zlomiti čvrstih tekmecev s severovzhoda države.

Conte: Takšnega tekmeca moraš ubiti

»Ta poraz me mora boleti, boleti mora moje igralce in vsakega, ki dela pri Tottenhamu,« je dejal Conte. »Čutim, da smo zapravili veliko priložnost tukaj. Ko igraš s tekmecem, ki ne igra v premier league, ga moraš ubiti – seveda v športnem smislu. Ko ne izkoristiš priložnosti, ki si jih ustvariš, jim daš samozavest. Zaslužili so si napredovati v naslednje kolo in čestitke jim.«

»Navijači so nam dali energijo, s katero smo prikazali vrhunsko predstavo,« pa se je po novem velikem podvigu smejalo Chrisu Wilderju, ki je sredi sezone prevzel vajeti ekipe iz rok Neila Warnocka. »Presrečni smo, da smo v naslednjem kolu, zelo rad bi videl, da bi nam žreb namenil domačo tekmo. To bi bila izvrstna nagrada za vse, ki so nam sledili. Želimo ustvariti spomine. Enega smo na Old Traffordu in verjamem, da smo zdaj še enega na našem štadionu, kar je briljantno.«

Sinoči sta napredovala tudi Manchester City, ki je v gosteh premagal Peterborough (2:0), in Crystal Palace, ki je bil boljši od Stoke Cityja (2:1). V sredo sledijo še tekme Luton – Chelsea, Southampton – West Ham United in Liverpool – Norwich City. V četrtek bo Everton gostil petoligaša Boreham Wood.