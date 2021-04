Chelsea v prednosti, a Real bo v Londonu močnejši

Thomas Tuchel je odlično pripravil taktiko. FOTO: Sergio Perez/Reuters



Real v Londonu še močnejši

Christian Pulisic je bil Chelseajev skriti adut. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Zinedine Zidane (levo) ima za povratni dvoboj na voljo še nekaj močnih adutov. FOTO: Susana Vera/Reuters

Chelsea ima prednost gola v gosteh, toda Real je še živ. Razplet prve polfinalne tekme lige prvakov med Realom in Chelseajem (1:1) kljub vsemu nikogar ne postavlja v vlogo favorita. Londončani so v deževnem Madridu – Real se v tej sezoni v takšnih in nenavadnih vremenskih razmerah počuti že domač – uprizorili še eno taktično dovršeno tekmo, Madridčani pa kljubovalnost, ki je značilna za trenerja, Nemec na Chelseajevi klopi, je Zidana presenetil s, ki je med madridskimi linijami tekal brez »načrta« in vnašal nemir. Žrtev Američanovega gibanja je bil Brazilec»Igrali smo odličen prvi polčas. Morali bi biti v prednosti. Bilo je nekaj nesreče, a tudi napačnih odločitev. Morda bi lahko zmagovalca odločili že v prvi polovici prvega polčasa, ko smo delovali zelo močno. Naslednji teden je nov izziv in znova zelo težak,« je bil mešanih občutkov Nemec, ki je imel v rojakunajvečjega osmoljenca tekme.»Chelsea bi lahko obžaloval, da v Madridu ni opravil več,« pa je pripomnil nekdanji zvezdnik modrihMadridčani so hodili po robu prve pol ure, potem so se spravili k sebi inje še enkrat potrdil, da je v tej sezoni v vrhunski formi.»Zares škoda je, da najboljši napadalec na svetu ne bo igral na evropskem prvenstvu,« so pri Marci »spustili pod pas« francoskemu selektorju»Karim je zabil impresiven gol in bil imeniten, toda ni le on, z igralci sem tudi jaz. Kar smo naredili, je bilo odlično. Vesel sem za igralce, ker smo še živi. V London gremo zabijat gole,« je opogumljen po v seštevku zelo solidni predstavi precej oslabljenega Reala ohranil optimistično držo Zidane. Ne zaman, v Londonu bo imel na voljo bistveno močnejše moštvo. Obinbo morda nared tudi. Toda Realov simbol ni več tako nepogrešljiv, kot naj bi bil. Brazilecpostaja osrednji mož obrambne vrste.»Zdaj se 50 milijonov evrov ne zdi več tako veliko,« si je po odlični predstavi prislužil pohvale Mili.Glavni Zidanov adut na Stamford Bridgeu bi lahko bil dolgoletni ljubljenec Chelseajevih navijačev. Belgijec je v igro vstopil v drugem polčasu in se počasi pripravlja za vrhunec sezone.»Še nekaj velikih tekem je pred koncem sezone in želim biti nared. Počutim se bolje in sem srečen, ker spet lahko igram. Grem korak za korakom,« je povedal Hazard po prvi tekmi proti svojemu nekdanjemu klubu.Sodnikje svojo nalogo opravil solidno in brez velikih napak.