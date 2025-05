Chelsea z eno nogo v finalu, v Firencah bo še vroče

Švedski nogometni klub Djurgården, pri katerem Slovenca Nina Žuglja zaradi poškodbe tokrat ni bilo v kadru, je odigral prvo polfinalno tekmo konferenčne lige. Na domačem štadionu so Švedi gostili prvega favorita tekmovanja Chelsea in izgubili z 1:4. V drugem polfinalu je prvo tekmo med Betisom in Fiorentino dobil prvi z 2:1.

Djurgården, ki je prvič v polfinalu, je v goste sprejel nespornega favorita iz Londona, ki igra svoj prvi evropski polfinale po sezoni 2020/21, takrat je nato osvojili ligo prvakov. Slednji je vlogo favorita začel hitro upravičevati, saj je Jadon Sancho zadel že v 12. minuti. Noni Madueke je v 43. minuti podvojil prednost gostov. Obakrat je podal Enzo Fernandez.

Nicolas Jackson je v 58. in 65. minuti bržčas odločil ne le tekme, temveč tudi finalista, čeprav je tri minute pozneje razliko malce le ublažil Isak Alemayehu.

Svoj prvi polfinale igra tudi seviljski Betis, ki se meri za finale s Fiorentino, krvnico Celja v četrtfinalu, ki lovi tretji zaporedni finale konferenčne lige. Andaluzijci so domačo tekmo odlično začeli in prek Abdessamada Ezzalzoulija povedli v šesti minuti, v 64. pa je Antony povečal prednost seviljske zasedbe. Luca Ranieri je obudil upe Firenčanov z golom v 72. minuti.

Fiorentina je pred Celjem v osmini izločila Panathinaikos Adama Gnezde Čerina. Betis je na drugi strani nazadnje izločil Jagiellonio Dušana Stojinovića in pred tem Vitorio Guimaraes. Djurgården pa je v četrtfinalu premagal dunajski Rapid, v osmini finala Pafos.