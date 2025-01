Oblak in Šeško v soseščini, City v škripcih, Liverpool za popolno osmico

Prvič v zgodovini Uefine lige prvakov se bo hkrati začelo kar 18 tekem. Nocoj bo zadnji krog prenovljenega ligaškega sistema, po katerem se bo v osmino finala neposredno uvrstilo osem klubov, 16 jih bo šlo v t. i. play-off, 12 jih bo končalo evropsko sezono. Med slovenskimi legionarji bo samo Jan Oblak sodeloval v izločilnih bojih. Med favoriti voda najbolj teče v grlo Manchester Cityju, hud boj se obeta za top 8.

liga prvakov

Liverpool (21 točk) ima doslej popolno sezono in bo proti PSV lovil čisto osmico, teoretično ga lahko na vrhu prehiti samo Barcelona (18), če bo premagala Atalanto in bodo Angleži izgubili na Nizozemskem. V vsakem primeru bo imela zasedba Arneja Slota vse do konca prednost povratne tekme v gosteh. Prva in druga ekipa se tudi ne bosta mogli srečati pred finalom v Münchnu. Barcelono lahko praktično prehitita le Arsenal in Inter (po 16).

Benjamin Šeško je v tej sezoni dosegel že 12 golov, 4 v ligi prvakov. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Najboljša osmerica se bo izognila dodatnima dvema tekmama v sredini februarja, kar je v zgoščenem koledarju, v katerem je glavna valuta regeneracija, zelo pomembno. Zadnjih dveh mest med osmerico se oklepata Atalanta (14) in Bayer Leverkusen (13), toda za njima je nepopisna gneča. Pet klubov (Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille in Brest) ima po 13 točk, na preboj v zadnjem hipu pa upajo Borussia Dortmund, Bayern, Real Madrid, Juventus in Celtic s po 12 točkami. Tukaj je treba poudariti, da pri končni razvrstitvi v primeru istega števila točk odloča razlika v golih. Stuttgart, ki je 24., za osmim Bayerjem zaostaja samo tri točke. Med njima je 15 klubov!

11 milijonov evrov prinese preboj v osmino finala.

Bo Dinamo zapletel situacijo?

Še najbolj napeto pa bo v boju za odrešilna mesta v top 24. Benfica, PSG, Sporting in Stuttgart se držijo zadnje rešilne bilke z 10 točkami, tik pod vodo pa sta z osmimi točkami Manchester City in zagrebški Dinamo. City, ki je pred sezono veljal za prvega favorita, potem pa novembra in decembra padel v brezno, ima srečo, da bo nocoj izzval neposrednega tekmeca Club Brugge. Ta ima 11 točk in slabšo razliko v golih, kar pomeni, da bo ekipa Pepa Guardiole šla v play-off, če bo premagala Belgijce. Ti pa bodo v tem primeru upali, da vsaj eden od štirih zasledovalcev ne bo osvojil točke. Malo verjetna zmaga Dinama nad Milanom na Maksimiru pa bi še bolj zapletla stvari.

Pep Guardiola računa na zadetke Erlinga Haalanda. FOTO: Phil Noble/Reuters

Ni nepomembno, ali končaš na 9. ali 24. mestu. Višje si, večja je možnost, da boš dobil ugodnejšega tekmeca, čeprav ni nujno. Če bi bila obstoječa lestvica končna, bi se denimo za osmino finala Bayern in Real pomerila z Juventusom in Celticom, zmagovalca pa bi se potem marca srečala z Liverpoolom ali Barcelono. Vsaka točka in vsak gol štejeta. V igri je seveda tudi denar. Vsaka zmaga v rednem delu prinese 2,1 milijona evrov, remi 700.000; napredovanje v play-off velja okrogel milijon, napredovanje v osmino finala 11 mio € ...

Ob 21. uri se bo začelo vseh 18 tekem 8. kola lige prvakov. Liverpool potrebuje eno točko za ubranitev prvega mesta. Manchester City bi se z zmago proti Belgijcem prebil v play-off.

Guardiola: Za nas finale

Angleški prvak City je sodeloval v izločilnih bojih LP v vseh sezonah, odkar je ekipo leta 2016 prevzel Guardiola. »Nisem naiven in vem, kako pomembno je za klubske finance, da se prebijemo naprej. Seveda želimo zmagati iz športnih vzgibov, toda zavedamo se tudi, da bomo na trgu imeli veliko manj manevrskega prostora, če bomo izpadli,« je dejal Guardiola, čigar sinjemodri so nazadnje zapravili vodstvo z 2:0 in izgubili z 2:4 proti PSG. City je v sezoni 2021/22 premagal Brugge s skupnih 9:2, toda Katalonec opozarja, da so Belgijci zdaj povsem drugačna ekipa, ki poraza ne pozna od konca oktobra lani. »To je zato, ker so dobri. Pričakujem težko tekmo, to bo za nas finale.«

Arne Slot želi ohraniti stoodstotni izkupiček. FOTO: Paul Ellis/AFP

9 golov je na osmih tekmah dosegel Robert Lewandowski, Raphinha 8.

Šeško v Gradcu, Oblak v Salzburgu

Brez možnosti je 10 klubov, med njimi tudi Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem, Sturm s Tomijem Horvatom, Jonom Gorencem Stankovićem in Arjanom Malićem ter Slovan Bratislava s Kenanom Bajrićem. Šeško, ki je dosegel štiri gole, bo za konec gostoval v bližnjem Gradcu. Edini Slovenec bo torej ostal reprezentančni kapetan Oblak, čigar Atletico je na varnem petem mestu in potrebuje le točko pri odpisanem Salzburgu.