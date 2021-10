Cristiano Ronaldo? Kdor ga želi kritizirati, naj si ogleda tekmo

Manchester United in Atalanta (3:2) nista igrala epske tekme v ligi prvakov, toda spektakel na štadionu Old Trafford nikogar ni pustil ravnodušnega. Odličen prvi polčas Italijanov, katerega del je bil tudi Josip Iličić, in še boljši odgovor Angležev v drugem polčasu – tudi zavoljo gostujočih napak – sta zagotovila navzočim pet golov.

Prvo ime derbija v skupini F lige prvakov je bil – Cristiano Ronaldo. Uradni igralec večera je resda postal njegov rojak Bruno Fernandes (»Energija in intenzivnost njegove igre, komunikacija s soigralci – vse to je v drugem polčasu povezalo United. Ne gre le za njegovo podajo in gol, njegove oddaje žog so Manchestru omogočile zasuk,« je zatrdil Uefin tehnični opazovalec Claude Makelele).

Ronaldo je zabil gol na tretji zaporedni tekmi v ligi prvakov

Ronaldo je zabil gol na tretji zaporedni tekmi Manchester Uniteda v ligi prvakov. Ko mu je to uspelo nazadnje – davnega novembra 2007 –, so v tisti sezoni prav »rdeči vragi« splezali na vrh Evrope in dobili finale lige prvakov v Moskvi. »Njegov gol za 3:2? Bil sem postavljen za njim in ga opazoval celotno akcijo. Njegov skok, tajming – to je bil popoln strel z glavo!« je zatrdil kapetan Harry Maguire, na isti večer strelec prvega gola v ligi prvakov.

Portugalski velemojster je navdušil soigralce in navijače. FOTO: Paul Ellis/AFP

»Če želi kdorkoli kritizirati Ronalda za njegovo delo in odnos, naj si le še enkrat ogleda tekmo in opazuje, kako teče po igrišču v obeh smereh igre,« je zabrusil novinarjem Unitedov trener Ole Gunnar Solskjaer po opazno motivirani predstavi Portugalca. Zasuk so omogočili tudi sijajni navijači na Old Traffordu. »Navijači so velik, velik del tega kluba. Njihovo petje je fantom omogočalo vero v zasuk po zaostanku z 0:2. To je Manchester United na večer lige prvakov,« je dodal Norvežan.

Cristiano Ronaldo v zanj značilnem skoku za končni izid 3:2. FOTO: Phil Noble/Reuters

Manchester United na tekmi lige prvakov na svojem štadionu še nikdar ni zaostajal za dva gola že po prvem polčasu. Kljub temu je zmagal in se zavihtel na vrh skupine F (ManUtd 6, Atalanta in Villlarreal po 4, Young Boys 3). »Igro v drugem polčasu moramo vzeti kot referenčno za naprej. Takšni želimo delovati tudi v prihodnje. Videl sem veliko želje, enotnosti, homogenosti in močnih povezav med igralci. Res so delovali kot ekipa,« je zatrdil nekdanji branilec Uniteda Rio Ferdinand.

Ronaldo : Messi v ligi prvakov 137:123

Cristiano Ronaldo je s tretjim zaporednim golom v ligi prvakov odgovoril tudi na podvig Lionela Messija s tekme med PSG in Leipzigom. Njun spopad na večni lestvici strelcev v ligi prvakov je vse bolj zgodovinski, trenutna prednost dve leti starejšega Portugalca (36:34 v letih) znaša 14 golov.

Manchester United je z zmago imenitno napovedal tudi največji angleški derbi, ki bo na sporedu to nedeljo ob 17.30, ko se bosta na Old Traffordu pomerila United in Liverpool. Oba sta v ligi prvakov vknjižila pomembni zmagi in poveljujeta svojima skupinama v tem Uefinem tekmovanju.