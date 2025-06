Cuellar zmedel svojega vratarja

V 15. kolu južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki, je Venezuela z 2:0 premagala Bolivijo, Kolumbija pa se je doma s Perujem razšla brez zadetkov. Argentina si je kot edina že zagotovila nastop na mundialu.

Venezuelci so vse opravili že v prvem polčasu. Navijači na štadionu Monumental de Maturin, ki sprejme 52.000 gledalcev in velja za največjega v državi, so bili na nogah že v peti minuti, ko je branilec gostujoče reprezentance Hector Cuellar poskrbel za avtogol. Želel je nežno podati nazaj svojemu vratarju Guillermu Viscarri, ki pa se je zmedel in ni ukrotil žoge, tako da je šla ta skozi njegove noge v mrežo.

Že 25 minut pozneje se je izkazal domači napadalec Salomon Rondon, ki je povišal na 2:0 in tako potrdil premoč v Maturinu. Rondon sicer velja za najboljšega strelca Venezuele, ki se je utrdila na sedmem mestu (18 točk) – tri točke za Kolumbijo in Urugvajem.

Lucas Chavez je zadel vratnico. FOTO: Juan Barreto/AFP

Lucas Chavez blizu golu

V torek jo čaka Urugvaj, z novo zmago pa bi Venezuelci postali resni kandidati za preboj med najboljšo šesterico in neposredno uvrstitev na SP. Zadnji tekmi za Urugvaj bosta septembra, ko bo gostoval pri Argentini, ki si je že zagotovila nastop na mundialu, preden bo 6. septembra morda odigral ključno zadnjo tekmo doma s Kolumbijo.

Osmouvrščena Bolivija, ki zdaj za Venezuelo zaostaja za štiri točke, je bila v 75. minuti blizu golu, ko je Lucas Chavez zadel zunanji del vratnice.

Najboljših šest reprezentanc iz Južne Amerike se bo neposredno uvrstilo na SP, sedmouvrščeno pa čakajo dodatne kvalifikacije.

Kolumbija, ki je lani osvojila drugo mesto na južnoameriškem prvenstvu, si je nekoliko otežila možnosti, potem ko je v Barranquilli iztržila zgolj točko proti predzadnjemu Peruju, s čimer je niz dvobojev brez zmage podaljšala na pet tekem. Kolumbija se bo v torek v Buenos Airesu pomerila z vodilno Argentino, ki ima 34 točk in si je že zagotovila prvo mesto v skupini. Sledijo Ekvador in Paragvaj (po 24 točk), Brazilija (22) ...