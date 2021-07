Danci besni: Naj se Boris Johnson že zbudi

Danska je trenutno na rumenem seznamu, zato ob prihodu v Veliko Britanijo navijače čaka desetdnevna karantena. To pomeni, da polfinalne tekme eura 2020 ne bodo mogli spremljati na stadionu Wembley, saj je tekma na sporedu že sredi prihodnjega tedna.



»Upam, da se Boris Johnson zbudi in dovoli potovati tisočem danskim navijačem, ki to želijo,« je bil po zmagi nad Češko v Bakuju (2:1) jasen selektor Kasper Hjulmand. Dansko je tudi v oddaljenem Azerbajdžanu spremljalo nekaj tisoč privržencev, ki so imeli skupaj s Čehi veliko težav že za njihov medsebojni obračun četrtfinala.



Trenutno bi lahko tekmo na Wembleyju spremljali le tisti Danci, ki imajo v Veliki Britaniji prijavljeno prebivališče. V primeru, da britanska vlada na čelu s premierjem Borisom Johnsonom ukrepov ne bo ublažila, bodo skoraj vsi od 60.000 navijačev, ki naj bi spremljali obračun na Wembleyju, pesti stiskali za domačo izbrano vrsto.



Evropska nogometna zveza (Uefa) je kljub namigom, da bi lahko zaključni turnir preselila v Budimpešto, pred časom zatrdila, da o tem ni bilo govora. Angleži so sprostili omejitve zgolj za 2500 posebnih povabljencev Uefe, ki bodo prisotni na zaključnem turnirju v Londonu, a zaenkrat Danska ni na seznamu izjem, na rumenem seznamu pa sta tudi Italija in Španija, drugi polfinalistki eura 2020.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: