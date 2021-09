Danilo Popivoda: Odšel je eden največjih slovenskih nogometašev doslej

V nadaljevanju preberite:

Kdo je bil Danilo Popivoda? Slovenski nogomet je izgubil enega največjih nogometnih mož. Na svojem domu v Bijeli v Črni gori je v 75. letu starosti umrl Danilo Popivoda, legenda Olimpije, nekdanji jugoslovanski reprezentant, zvezdnik bundeslige in v samostojni Sloveniji najtesnejši sodelavec, prijatelj, svetovalec in pomočnik Srečka Katanca v obdobju največjih uspehov reprezentance ob uvrstitvi na evropsko prvenstvo leta 2000 in svetovno leta 2002.



»Hvala, legenda, za vse. Umrl je eden največjih slovenskih nogometašev vseh časov, dvakratni najboljši tuji nogometaš bundeslige. Zelo sva bila povezana. Ko je odigral zadnjo tekmo za Olimpijo, sem ga zamenjal prav jaz, to je bilo proti Hajduku, še danes se spominjam kot bi bilo včeraj,« nam je o preminulem asu in prijatelju med drugim zaupal Srečko Katanec, novica je pretresla tudi Braneta Oblaka.