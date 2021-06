De Bruyne čuti le pol obraza: Pomembno je, da lahko igram

Kevin De Bruyne je v finalu lige prvakov utrpel zloma nosne kosti in očesne votline, regeneracija živčevja pa bi lahko trajala kar šest mesecev, je po zmagi nad Dansko na euru 2020 povedal strelec zmagovitega gola, ki je izpustil prvo tekmo turnirja z Rusijo in v Københavnu vstopil s klopi.



»Ne čutim ničesar na levi strani obraza, kot da bi obiskal zobozdravnika, a pomembno je, da lahko igram,« je dejal De Bruyne, ki je po vodstvu Dancev in izenačenju Thorgana Hazarda dosegel zmagoviti gol v 70. minuti. Član Manchester Cityja še vedno zelo jasno čuti posledice trčenja z branilcem Chelseaja Antoniem Rüdigerjem na finalni tekmi v Portu, ko je potreboval menjavo in je lahko zgolj z roba igrišča spremljal poraz svojega moštva z 0:1.

Ne ve, če je že pripravljen za 90 minut

»Moj živec je zelo močno poškodovan, kar bi lahko trajalo šest mesecev. Ni prijeten občutek, a najpomembnejša stvar je, da lahko igram,« je povedal De Bruyne. »Zadnja meseca sta bila zame meseca vzponov in padcev z manjšimi poškodbami. Po tistem zlomu nosu in očesne votline je bilo potrebno nekaj čakanja. A na srečo sem se vrnil na najhitrejši način. Prve pol ure je bila intenzivnost zelo dobra, a nato sem spet začutil. A vesel sem, da sem lahko igral.«



De Bruyne pred zaključnim obračunom skupinskega dela s Finsko priznava, da si še ni povsem povrnil samozavesti v dvojih, v katerih bi moral uporabiti glavo.



»Moja predstava je bila dobra. V dvobojih me je včasih strah, da podstavim glavo, a to je nekaj običajnega. Vesel sem, da sem lahko pomagal ekipi, toda ali sem pripravljen igrati 90 minut? Nimam pojma. Morali bomo počakati in videti, kako se bo odzvalo moje telo in nato bomo videli po tekmi s Finsko. Že smo uvrščeni v naslednji krog, tako da bomo lahko videli, kako se bo odzvalo moje telo,« je še povedal De Bruyne.

