Derbi v Domžalah, Olimpijino prošnjo zavrnili

Sobota prinaša dve tekmi nove sezone slovenskega nogometnega prvenstva. V Domžalah bomo spremljali zanimiv dvoboj gostiteljev, ki jih vodi novi/stari trener Simon Rožman, in Celja, ki ga je dvakrat vodil prav Rožman. Tako Domžalčani kot Celjani gojijo visoke ambicije, večji finančni vložek pa govori v prid Celjanov. Tudi v drugi tekmi bo zanimivo, ko se bo državni prvak Maribor pomeril z Radomljani, ki so bili nemara prvo presenečenje drugega dela minule sezone.

Prvo dejanje nove sezone slovenskega nogometnega prvenstva je že v petek pripadlo Kopru in Taboru, primorski derbi pa je na Obali pripadel favoriziranim gostiteljem, ki so cilj resda dosegli na zahteven način, in sicer šele po dveh golih Andreja Kotnika.

Prošnja Ljubljančanov je bila zavrnjena

Zaradi zapletov z vrnitvijo v Slovenijo po četrtkovi zmagi v Luksemburgu in napredovanju v 2. kolo kvalifikacij za konferenčno ligo je Olimpija pri Nogometni zvezi zaprosila za preložitev nedeljske tekme proti Muri. Vodstvo tekmovanja Prve lige Telemach je zavrnilo prošnjo.

Vodja tekmovanja je ugotovil, da glede na veljavne predpise in sklepe pristojnih organov ni izkazan upravičen razlog in niso podani pogoji za preložitev tekme, zato se prošnji za preložitev tekme ne ugodi, je bila uradna pojasnitev vodstva tekmovanja.

Zadnje dejanje šele v ponedeljek v Novi Gorici

Zadnjo tekmo prvega kola bosta šele v ponedeljek igrala Gorica, ki se je letos vrnila med slovensko elito, in Bravo, ki bo poskušal potrditi, da dober vtis iz minule sezone ni bil naključen, Šiškarji napovedujejo še korak naprej.

Jesenski del prvenstva bodo predvidoma končali 11. decembra, spomladanskega predvidoma začeli 11. februarja, zadnje kolo bodo igrali 20. maja 2023. Tako kot vsako sezono največ slovenskih navijačev pritegnejo derbiji Maribora in Olimpije, prvi bo v 4. kolu v Ljudskem vrtu, nato bodo sledili še v 13., 22. in 31. kolu.

Prva liga Telemach, 1. kolo :

Koper : Tabor Sežana 2:1 (1000; Kotnik 59, 81; Stanković 67)

Domžale – Celje (sobota, 17.30)

Maribor - Kalcer Radomlje (sobota, 20.15)

Olimpija – Mura (nedelja, 20.15)

Gorica – Bravo (ponedeljek, 20.15)