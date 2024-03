Vročica v Splitu, Poljud razprodan v hipu

Čeprav se splitskemu Hajduku naslov hrvaškega prvaka vse bolj izmika, v Dalmaciji in širše še naprej vlada prava nogometna vročica.

Vstopnice za sobotni prvenstveni derbi z zagrebškim Dinamom (19.30) so bile razprodane v nekaj urah, le še nekaj jih je na voljo za sredin večni derbi v polfinalu hrvaškega pokala.

Hajduk je bil dolgo prvi na lestvici 1. HNL, potem pa vodstvo prepustil Rijeki, nazadnje je na Poljudu (zmogljivost 35.000 gledalcev) klonil proti Lokomotivi z 1:2. Po 27 tekmah za Rijeko zaostaja za štiri točke, pred Dinamom ima točko prednosti, toda Zagrebčani so odigrali tekmo manj.

Sobotna zmaga je torej nujna za ekipo trenerja Mislava Karoglana. Splitski »Bili«, ki imajo tudi v Sloveniji veliko pristašev, so bili nazadnje hrvaški prvaki davnega leta 2005. so pa lani in predlani osvojili pokal HNS.

NHK Hajduk ima ene najbolj zvestih navijačev v Evropi, članov ima prek 105.000, najbolj vročekrvni so pripadniki skupine Torcida.