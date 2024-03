Dinamova pomlad prinesla legendo Velimirja Zajeca

Z 31:19 glasovi je 68-letni Velimir Zajec dobil predsedniško bitko za prvega moža hrvaškega nogometnega velikana Dinamo. Dolgotrajna bitka, v kateri ni manjkalo podlih iger, se je tako razpletla po željah navijačev zagrebškega kluba in tudi širše javnosti, ki se je že »najedla« starih sil, ki jim je iz ozadja vladal najslavnejši hrvaški begunec Zdravko Mamić. Razplet volitev je pomenil tudi konec predsedovanja 87-letnega Mirka Barišića. Ugleden in uspešen poslovnež, ki izhaja iz nemškega koncerna Siemens, je bil predsednik od leta 2000.

Zajec, kapetan zadnjega šampionskega moštva v nekdanji Jugoslaviji in tudi reprezentant, pozneje pa tehnični, finančni in športni direktor ter tudi trener kluba, je bil glavni kandidat Dinamove pomladi, kot se je imenovala skupina, ki je želela prevzeti klub v svoje roke. Boj za prevlado in za predsedniški stolček nogometnega kluba je bil zelo oster, saj je Dinamo ena od najmočnejših in najvplivnejših »civilnih« organizacij na Hrvaškem. Pomembna je tudi zaradi poslovne in športne uspešnosti, saj prihodki že presegajo 60 milijonov evrov.

Dinamo je v tej sezoni uspešen tudi v Evropi. Uvrstil se je v osmino finala konferenčne lige in bo v četrtek v Grčiji branil prednost prve tekme z 2:0 proti solunskemu PAOK. V hrvaškem prvenstvu je na 3. mestu z 51 točkami za Rijeko (56) in Hajdukom (55), a s tekmo manj.