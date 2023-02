Do milijonov po Dinamovem receptu

V nadaljevanju preberite:

Izkušnje Maribora s prodajami slovenskih napadalcev so bogate in pomenljive. Izkupiček od prodaje Jana Mlakarja angleškemu Brightonu leta 2019 je bil nižji od Šporarjevega. Za zdajšnjega člana Hajduka je angleški prvoligaš plačal približno tri milijone evrov odškodnine, a polovica je pripadla Fiorentini. Mlakar se je podobno kot Vipotnik izkazal pri dvajsetih letih, le da je pred tem šel skozi italijansko učno obdobje in je že imel status vzhajajoče zvezde. Takrat je zdaj 24-letni Ljubljančan veljal za enega od najboljših napadalcev v mladinski ligi »primaveri« in je bil tudi najboljši strelec vijoličnih iz Firenc. Za Mlakarjem, ki se je v najstniškem obdobju znašel tudi na seznamu 50 največjih upov na svetu, je tudi igralsko neposrečena izkušnja v Angliji, kjer ga je prekrižal zdajšnji Chelseajev trener Graham Potter.