Dober v vsem, a v ničemer najboljši: Hazard optimističen pred EP

Sedem let brez resnejših poškodb, zdaj pa ...

Ni mislil, da bo novi Ronaldo

Belgijci odvedno pričakujejo veliko, na plečih zvezdnika madridskega Reala pa bo še toliko večja odgovornost, če boizpustil še kaj več kot uvodno tekmo z Rusijo v Sankt Peterburgu. Za Het Nieuwsblad je nekdanji član Lilla in Chelseaja povedal marsikaj zanimivega.»Ne želim začeti tekme samo zato, da bi jo začel. Dobri občutki v nogah se bodo povrnili, injekciji, ki sem ju prejel v oba boka, pa bosta delovali,« je prepričan Hazard. »Na prvi tekmi ne bom stoodstoten. Četudi bom vstopil kasneje, ne verjamem, da bom naredil razliko proti Rusiji. Izboljšal se bom, ko bom lahko odigral tekmo, dve ali tri zapored. Takrat se mi bo povrnil občutek za žogo in spet bom ujel ritem. A ne želim siliti. Če bom moral biti bolj potrpežljiv, tako tudi bo. Na srečo nisem edini pri Belgiji, ki lahko odloči tekmo.«Ob vprašanju glede konkurence v ekipi je bil še posebej navihan: »Lestvica je jasna, kajne? Ko gre za podaje, je najboljši Kevin De Bruyne, nihče ne zna zaključevati bolje kot (Romelu) Lukaku, (Thibaut) Courtois je najboljši s svojimi rokami. Vsak ima svojo specialiteto, zato smo tako dobri. Kje sem jaz? Držim se. Dober sem v vsem, a nisem najboljši v ničemer. To je dobra mešanica. (smeh)«Spregovoril je tudi o številnih poškodbah, ki so ga že pestile v dveh sezonah pri Realu, kamor se je preselil iz vrst Chelseaja: »Res je, da sem ob vseh poškodbah enkrat želel igrati tudi na silo, da. Dvakrat sem že prišel v igro in spet začutil bolečine med treningom. Pomislil sem: 'To ni več mogoče! Če bom zdaj rekel, da čutim bolečine, bom moral spet počivati še dva tedna ...' Tako da sem bil tiho in nadaljeval. V Chelseaju mi je bilo le na trenutke neudobno. Da sem imel trdo mišico, potem ko sem dobil kakšen udarec ... Ko sem se enkrat ogrel, je bilo vse v redu, sedem let v Angliji pa nisem utrpel nobene večje poškodbe. Žal je v Madridu obratno. Naslednji dan ... Bum! Še več bolečine. Res je težko razumeti. Vse možno počnem, da se ne bi poškodoval. Trdo delam v fitnesu, kar je res dolgočasno, nato pa se spet pojavi nova poškodba. Smola. Upam, da je to obdobje za mano.«Dodal je, da se ni spremenil, da priznal, da je lahko zares srečen šele takrat, ko se na igrišču zabava, kar pa mu v zadnjih letih v španski prestolnici ni uspevalo.»Če je poškodb pet, šest ali sedem, je to psihično zelo naporno. A grem naprej. Nimam 36 let, da bi lahko rekel, da imam dovolj. V tem obdobju sem bil deležen tudi velike podpore. Skupina na WhatsAppu z mojimi starši in brati Thorganom, Kylianom in Ethanom se ne ustavi. Tam so tudi moja žena in otroci. Čeprav je otrokom še posebej hudo, saj na vrtu ne igramo veliko nogometa,« je nadaljeval Hazard.Nekateri so bili mnenja, da je bil za njegove številne poškodbe kriv tudi stres: »Real Madrid je največji klub in pritisk seveda je. Ko igraš tam, ljudje pričakujejo, da si najboljši na svetu. Toda ... Zakaj bi bil pod stresom? To je klub mojih sanj od malih nog. (Zinedina) Zidana sem pri Madridu gledal z občudovanjem. Nisem Cristiano Ronaldo. On dosega 60 ali 70 golov na leto, jaz jih toliko v sedmih ali osmih letih. Razlikujeva se. Nikoli na primer ne bom tako visoko skočil prek branilca in streljal z glavo. Predstavljajte si ... K Madridu nisem prišel z idejo, da moram tu postati novi Ronaldo. Moram biti le Eden Hazard.«Povedal je še, da komaj čaka oziroma da že kar »potrebuje«, da se na stadion Santiago Bernabeu vrnejo navijači in se vnovič opravičil za smejanje, ki si ga je privoščil po porazu s Chelseajem na povratni tekmi letošnjega polfinala lige prvakov.»To je bilo slabo, da. Kar sta mi rekla (Edouard) Mendy in (Kurt) Zouma niti ni bilo zabavno. Vedno se je lepo vrniti in videti prijatelje. Čeprav razumem, da sem škodoval podobi Real Madrida. Vsi mislijo, da sem po tistem izpadu zlahka zaspal, a nič ne bi moglo biti dlje od resnice. Zelo sem bil razočaran. Pri Chelseaju je res zelo prijetna skupina igralcev. Tudi zato sem si močno želel ostati, zaradi dobrega vzdušja. Ko sem prišel prvič v slačilnico Reala, sem bil navdušen. To je bila ekipa mojih najljubših zvezd, s Sergiom Ramosom, Karimom Benzemajem ... A to so povsem običajni fantje. Španci včasih celotno ekipo peljejo v restavracijo, brez težav.«Hazard, ki nikoli ni skrival občudovanja do zdaj že bivšega trenerja, bo zdaj v Madridu združil moči s, ki se v špansko prestolnico vrača za svojo drugo etapo na klopi španskih podprvakov.»Že mi je poslal sporočilo. Rekel mi je, da je zelo zadovoljen, ker bo spet trener Real Madrida, a da bova še imela čas za pogovor. Zaželel mi je srečo na evropskem prvenstvu. Ni mi bilo potrebno spraševati (Driesa) Mertensa, kakšen je Carlo Ancelotti, saj je še vedno veliko igralcev v Madridu, ki se ga spominjajo iz prve etape. Vsi pravijo, da je Ancelotti fantastičen. Dobra oseba, ki zna igrati in voditi skupino. Minulo sezono Real ni osvojil ničesar, prihodnjo sezono se želimo maščevati. Slovo Zidana? Poklical me je, bolelo me je, da ko sem videl, kako odhaja. Skupaj sva preživela dve leti, v katerih so nama uspele lepe reči. To je razočaranje tako zanj kot zame. Vsi vedo, kakšen odnos sem imel z Zidanom. Bil je moj idol. Zahvaljujoč njemu sem začel nogomet spremljati z občudovanjem. Tisti gol, ki ga je dosegel v finalu lige prvakov proti Bayerju iz Leverkusna ... Vsi vedo za ta volej. Dobro, upam, da bom tudi sam nekoč dosegel tako lep gol. K temu moram stremeti. Morda pa na evropskem prvenstvu (smeh)« je sklenil Hazard.